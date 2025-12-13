Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
O Βιμ Βέντερς θα είναι ο πρόεδρος της επιτροπής του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου
O Βιμ Βέντερς θα είναι ο πρόεδρος της επιτροπής του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου
Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσα να είμαι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, δήλωσε ο σκηνοθέτης
Ο Βιμ Βέντερς αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.
«Ο Βιμ Βέντερς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Εδώ και έξι δεκαετίες, δημιουργεί έργα που μας συγκινούν και μας εμπνέουν, διαποτισμένα με ανθρωπιά και ένα βαθύ αίσθημα θαυμασμού», ανέφερε σε δήλωσή της, η διευθύντρια της Berlinale, Tρίσια Τατλ.
«Η αστείρευτη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας αποτυπώνονται σε κάθε του ταινία — είτε εξερευνά το έργο άλλων δημιουργών είτε φωτίζει τη δική μας αναζήτηση για νόημα και ανθρώπινη σύνδεση. Το να πούμε πως είμαστε περήφανοι για αυτόν τον πολυδιάστατο δημιουργό της πόλης μας είναι λίγο. Ανυπομονούμε να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα οδηγήσει την κριτική επιτροπή στην επιλογή των νικητών της 76ης Berlinale», κατέληξε.
Ο Βέντερς με μια καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες, παραμένει ενεργός και δημιουργικός. Τα πιο πρόσφατα έργα του είναι η ταινία «Perfect Days», η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ και το ντοκιμαντέρ «Anselm» για τον εικαστικό καλλιτέχνη 'Ανσελμ Κίφερ. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου με το έργο του να εκτείνεται τόσο στη μυθοπλασία όσο και στο ντοκιμαντέρ.
«Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσα να είμαι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην ιδιαίτερη πατρίδα μου», δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Μέχρι που με ρώτησε η Τρίσια Τάτλ. Και τότε συνειδητοποίησα: Ουάου! Θα είναι ένας εντελώς νέος τρόπος να βλέπω ταινίες στη Berlinale, να παρακολουθώ επιτέλους όλες τις συμμετοχές του Διαγωνιστικού και να τις συζητώ σε βάθος με μια ομάδα ευφυών και κινηματογραφόφιλων. Πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει; Είμαι ευγνώμων στην Τρίσια που με προσκάλεσε σε αυτή τη σπάνια εμπειρία», πρόσθεσε.
Η 76η Berlinale θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου, με τη διεθνή κριτική επιτροπή να ανακοινώνει τους νικητές την προτελευταία ημέρα του Φεστιβάλ.
«Ο Βιμ Βέντερς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Εδώ και έξι δεκαετίες, δημιουργεί έργα που μας συγκινούν και μας εμπνέουν, διαποτισμένα με ανθρωπιά και ένα βαθύ αίσθημα θαυμασμού», ανέφερε σε δήλωσή της, η διευθύντρια της Berlinale, Tρίσια Τατλ.
«Η αστείρευτη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας αποτυπώνονται σε κάθε του ταινία — είτε εξερευνά το έργο άλλων δημιουργών είτε φωτίζει τη δική μας αναζήτηση για νόημα και ανθρώπινη σύνδεση. Το να πούμε πως είμαστε περήφανοι για αυτόν τον πολυδιάστατο δημιουργό της πόλης μας είναι λίγο. Ανυπομονούμε να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα οδηγήσει την κριτική επιτροπή στην επιλογή των νικητών της 76ης Berlinale», κατέληξε.
Celebrated German director Wim Wenders will serve as the jury president at the 76th Berlin Film Festival in February. https://t.co/UCC96BOz0c— Variety (@Variety) December 12, 2025
«Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσα να είμαι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην ιδιαίτερη πατρίδα μου», δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Μέχρι που με ρώτησε η Τρίσια Τάτλ. Και τότε συνειδητοποίησα: Ουάου! Θα είναι ένας εντελώς νέος τρόπος να βλέπω ταινίες στη Berlinale, να παρακολουθώ επιτέλους όλες τις συμμετοχές του Διαγωνιστικού και να τις συζητώ σε βάθος με μια ομάδα ευφυών και κινηματογραφόφιλων. Πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει; Είμαι ευγνώμων στην Τρίσια που με προσκάλεσε σε αυτή τη σπάνια εμπειρία», πρόσθεσε.
Η 76η Berlinale θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου, με τη διεθνή κριτική επιτροπή να ανακοινώνει τους νικητές την προτελευταία ημέρα του Φεστιβάλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα