Σάρον και Κέλι Όσμπορν: Η πρώτη επίσημη εμφάνισή τους μετά τον θάνατο του Όζι
Η χήρα και η κόρη του θρυλικού τραγουδιστή βρέθηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε η σχεδιάστρια μόδας Ρεμπέκα Βάλανς στο Λονδίνο
Την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο του Όζι έκαναν η Σάρον και η Κέλι Όσμπορν. Η χήρα και η κόρη του θρύλου της heavy metal βρέθηκαν την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου σε εκδήλωση που διοργάνωσε η σχεδιάστρια μόδας Ρεμπέκα Βάλανς στο Λονδίνο.
Η Σάρον Όζμπορν και η Κέλι Όζμπορν πέρασαν μια λαμπερή βραδιά μαζί την Τετάρτη, στην πρώτη τους εμφάνιση σε κόκκινο χαλί μετά τον θάνατο του Όζι Όζμπορν τον Ιούλιο.
Οι δύο γυναίκες πόζαραν στους φωτογράφους πιασμένες χέρι-χέρι. Η Σάρον Όσμπορν επέλεξε ένα μακρυμάνικο, μακρύ μπορντό φόρεμα με παγιέτες και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα μαύρο clutch.
Από την άλλη, η Κέλι Όσμπρν προτίμησε ένα ροζ φόρεμα στολισμένο με κρυστάλλους και λαμπερή λαιμόκοψη, ενώ χτένισε τα μαλλιά της σε κομψό σινιόν. Ο αρραβωνιαστικός της, Σιντ Γουίλσον, παρευρέθηκε επίσης στην εκδήλωση.
Τον περασμένο Οκτώβριο ο γιος του Όζι και της Σάρον Όσμπορν είχε περιγράψει την προσπάθεια της μητέρας του να προσαρμοστεί μετά τον θάνατο του εμβληματικού καλλιτέχνη. «Είναι καλά, αλλά δεν είναι καλά. Έχει τα πάνω και τα κάτω της», είχε πει ο Τζακ Όσμπορν και είχε προσθέσει: «Απλώς προσπαθεί να καταλάβει πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα, πώς να το διαχειριστεί, ποιο είναι το νέο φυσιολογικό, ποια είναι η νέα βάση, “τι κάνω χωρίς τον άνθρωπό μου;”».
Ο γιος του ζευγαριού είχε προσθέσει πως η μητέρα του έχει πολλή αγάπη και στήριξη από το περιβάλλον της και τόνισε ότι η οικογένεια πρέπει να συνεχίσει να προχωρά. «Πρέπει να συνεχίσουμε μπροστά», σημείωσε, εξηγώντας πως ο πατέρας του «μισούσε όταν οι άνθρωποι τον λυπόντουσαν», είχε επισημάνει.
Sharon and Kelly Osbourne make first red carpet appearance since Ozzy’s heartbreaking death https://t.co/jITWnnNsNb pic.twitter.com/IJnF3MDA9q— Page Six (@PageSix) November 27, 2025
