Πάνος Κιάμος για Πάολα: Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια και ένα αντράκι
GALA
Πάνος Κιάμος Πάολα τραγουδιστής

Πάνος Κιάμος για Πάολα: Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια και ένα αντράκι

Την έχω σε εκτίμηση, είναι ένας καλός και απλός άνθρωπος, δήλωσε ο τραγουδιστής για τη συνάδελφό του

Πάνος Κιάμος για Πάολα: Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια και ένα αντράκι
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τις ικανότητες της Πάολα στο τραγούδι αναγνώρισε ο Πάνος Κιάμος, τονίζοντας ότι είναι καταπληκτική ως καλλιτέχνιδα, ενώ παράλληλα τη χαρακτήρισε ως «αντράκι».

Η Πάολα και ο Πάνος Κιάμος ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας και μέσα από δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησαν για τη φετινή συνεργασία τους.

Ο Πάνος Κιάμος από τη μεριά του μίλησε για τα στοιχεία που ξεχωρίζει στη συνάδελφό του, σε καλλιτεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο: «Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια, που την έχω σε εκτίμηση, είναι ένα αντράκι, ένας καλός και απλός άνθρωπος. Εγώ τυχαίνει να είμαι το ίδιο πράγμα και νομίζω ότι δένει αυτό το πράγμα». Στη συνέχεια, η Πάολα πρόσθεσε για τη συνύπαρξή της στη σκηνή με τον Πάνο Κιάμο: «Όταν ο καλλιτέχνης δίνει αυτό που δίνει, φτάνει και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι.Και οι δύο μας το κάναμε αυτό τόσα χρόνια και φέτος θα το κάνουμε και μαζί»

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης