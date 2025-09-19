Λευτέρης Πανταζής: Ο Καπότσης είναι φίλος μου, δεν μπορεί η Κόνι να μου απαγορεύει να κάνω παρέα μαζί του

Όσο για τον εάν έχει συζητήσει με την κόρη του σχετικά με το παράπονο που είχε εκφράσει, ο τραγουδιστής είπε:

Μεταξά για Καπότση - «Mε ενοχλεί που υπάρχει στη ζωή μας, θα ήταν πιο σεβαστό προς όλους, να πάρει ο καθένας την απόστασή του»



Την Πέμπτη 26 Ιουνίου, η τραγουδίστρια είχε σχολιάσει στο «Πρωινό»



Ο Μάριος Καπότσης και η Κόνι Μεταξά

Η τραγουδίστρια είχε διευκρινίσει πως επιθυμεί εκείνη και η οικογένειά της να διατηρούν καλές σχέσεις με τον Μάριο Καπότση, όμως επέμεινε: «Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μην μιλάει ο ένας στον άλλον, αλλά με ενοχλεί, δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος, δεν είμαστε στη Σουηδία. Στη Σουηδία δεν είναι που τα κάνουν αυτά; Δεν είμαστε! Ας πάρουμε λίγο χρόνο. Ας σεβαστούμε τα θέλω των ανθρώπων που είναι μέσα σε αυτή τη σχέση. Κι ας είμαστε καλά μετά από έναν χρόνο; Δύο; Είναι η αλήθεια μου και θα βάλω εκεί μία τελεία».

