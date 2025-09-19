Λευτέρης Πανταζής: Ο Καπότσης είναι φίλος μου, δεν μπορεί η Κόνι να μου απαγορεύει να κάνω παρέα μαζί του
Λευτέρης Πανταζής: Ο Καπότσης είναι φίλος μου, δεν μπορεί η Κόνι να μου απαγορεύει να κάνω παρέα μαζί του
«Είναι μικρή ακόμα και δεν ξέρει» είπε για την κόρη του ο τραγουδιστής, σχετικά με την ενόχλησή της για τη σχέση που διατηρεί ο ίδιος με τον πρώην σύζυγό της
Την ενόχληση της Κόνι Μεταξά επειδή ο Λευτέρης Πανταζής κάνει παρέα με τον Μάριο Καπότση μετά το διαζύγιό τους, σχολίασε ο τραγουδιστής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η κόρη του «είναι μικρή ακόμα και δεν ξέρει».
Πριν από περίπου τρεις μήνες, η τραγουδίστρια είχε εκφράσει δημόσια, πως θα ήταν προτιμότερο ο πρώην σύζυγός της και ο πατέρας της να μην έχουν τόσο στενές επαφές μετά τον χωρισμό τους.
Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο Λευτέρης Πανταζής εξήγησε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρωινό», πως με τον πολίστα τον συνδέει μια φιλική και επαγγελματική σχέση, και πως δεν μπορεί, ούτε και θέλει να αλλάξει κάτι στη μεταξύ τους επικοινωνία, επειδή ενοχλείται η Κόνι Μεταξά.
Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Θα πω ότι είναι μικρή ακόμα, δεν ξέρει. Εγώ κάνω χρόνια παρέα με σένα, επειδή δεν θέλει η κόρη μου ξαφνικά εσένα για κάποιο λόγο, εγώ πρέπει να κόψω τους δεσμούς μου μαζί σου; Πώς θα το δικαιολογήσω; Πόσω μάλλον αν έχουμε και κάποιες δουλειές μαζί. Κάνω διάφορα πράγματα στη ζωή μου γενικά και σαν επιχειρηματίας. Με έναν άνθρωπο που ζούσαμε στο ίδιο σπίτι 6 χρόνια, έχουμε δεθεί και σαν φίλοι πάνω από όλα. Ξαφνικά εσύ θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό. Εγώ μαζί σου είμαι, το παιδί μου είσαι, θέλω να είσαι καλά με την υγεία σου πάνω από όλα και να έχεις τύχη και εγώ μαζί σου θα είμαι. Δεν μπορείς όμως να μου απαγορεύσεις να κάνω παρέα με τους φίλους και συνεργάτες μου επειδή έτσι θέλεις. Δεν είναι σωστό νομίζω».
Όσο για τον εάν έχει συζητήσει με την κόρη του σχετικά με το παράπονο που είχε εκφράσει, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν είδα τι είπα, μου είπαν ότι είχε παράπονο. Όταν βρεθούμε και αν μου κάνει το παράπονό της θα της εξηγήσω».
Σε άλλο σημείο, ο Λευτέρης Πανταζής απάντησε σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Μάριο Καπότση να έχει προχωρήσει στην προσωπική του ζωή: «Μακάρι να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Δεν ρωτάω εγώ τέτοια πράγματα. Θέλω οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι και υπεύθυνοι γι αυτό που επιλέγουν».
Μεταξά για Καπότση - «Mε ενοχλεί που υπάρχει στη ζωή μας, θα ήταν πιο σεβαστό προς όλους, να πάρει ο καθένας την απόστασή του»
Την Πέμπτη 26 Ιουνίου, η τραγουδίστρια είχε σχολιάσει στο «Πρωινό» την επικοινωνία που διατηρούν ο πατέρας και ο πρώην σύζυγός της, μετά το διαζύγιό τους. Αναλυτικά, η Κόνι Μεταξά είχε εκφράσει την ενόχλησή της λέγοντας:«Εμένα αυτό με ενοχλεί (που ο Μάριος υπάρχει με κάποιο τρόπο στη ζωή μας). Με ενοχλεί γιατί δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος να φύγει όλο αυτό το σύννεφο από πάνω μας. Ναι, έχουμε καλές σχέσεις, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πιο σεβαστό προς όλους να πάρει ο καθένας λίγο την απόστασή του και μετά ας κάνουν όλοι ό,τι θέλουν. Με ενοχλεί. Το λέω πρώτη φορά».
Η τραγουδίστρια είχε διευκρινίσει πως επιθυμεί εκείνη και η οικογένειά της να διατηρούν καλές σχέσεις με τον Μάριο Καπότση, όμως επέμεινε: «Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μην μιλάει ο ένας στον άλλον, αλλά με ενοχλεί, δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος, δεν είμαστε στη Σουηδία. Στη Σουηδία δεν είναι που τα κάνουν αυτά; Δεν είμαστε! Ας πάρουμε λίγο χρόνο. Ας σεβαστούμε τα θέλω των ανθρώπων που είναι μέσα σε αυτή τη σχέση. Κι ας είμαστε καλά μετά από έναν χρόνο; Δύο; Είναι η αλήθεια μου και θα βάλω εκεί μία τελεία».
