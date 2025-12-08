Συγκινήθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα: Νιώθω πολύ ευλογημένη που δούλεψα με τη Μαρινέλλα, ήταν μεγάλο σχολείο

7 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων σχολίασε ότι πλέον κάνει επαγγελματικές επιλογές χωρίς συμβιβασμούς. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία τακτική που έμαθε μέσω της Μαρινέλλας. Μιλώντας για τη συνεργασία τους και πόσο την έχει εμπνεύσει σε ανθρώπινο και καλλιτεχνικό επίπεδο, η Μπέττυ Μαγγίρα δήλωσε:

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση, χαρακτηρίζοντας τη γνωριμία και τη συνεργασία της με τη σπουδαία ερμηνεύτρια ως «δώρο Θεού», ενώ την αποκάλεσε «σχολείο» και «μεγάλη δασκάλα»: «

».

Μου έμαθε ότι αν δεν σεβαστείς εσύ πρώτη τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν θα σε σεβαστεί κανένας. Κανένας δεν θα σε σεβαστεί έτσι όπως πρέπει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το βίωσα αυτό δίπλα της. Πάρα πολύ. Και συγκινούμαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Γιατί αυτή η γυναίκα είναι δώρο Θεού για μένα. Με επέλεξε, με πήρε, με έβαλε δίπλα της σε ισάξιο ρόλο. Αυτά τα πράγματα σου συμβαίνουν μια φορά στη ζωή σου. Και είχα την ευλογία να το ζήσω εγώ αυτό μαζί της. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και δεν ήταν μόνο ένα αυτό που έμαθα δίπλα της, ήταν μεγάλο σχολείο. Μεγάλη δασκάλα. Σε όλα. Την έβλεπες και μάθαινες. Ρούφαγες γνώση. Εννοείται ότι δεν το έχω βιώσει στην τηλεόραση. Μπορεί να μου έδωσαν χώρο αλλά με τις δικές τους προδιαγραφές. Ενώ η Μαρινέλλα όχι