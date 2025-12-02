Θα υπάρξει ομόφυλο ζευγάρι στο Stranger Things; Ηθοποιοί της σειράς απαντούν στις φήμες για σχέση ανάμεσα σε Γουίλ και Μάικ
«Αυτό που είναι τόσο σπουδαίο στη σειρά είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν σε έναν βαθμό να “τρέφονται” μόνοι τους και να γίνονται αποδεκτοί γι’ αυτό που είναι»
Στα σενάρια που θέλουν δύο από τους βασικούς ήρωες στο «Stranger Things» να αναπτύσσουν ομοφυλοφιλική σχέση απάντησαν ηθοποιοί της δημοφιλούς σειράς.
Αν και σε κάθε σεζόν της σειράς υπάρχει μια σχεδόν διαρκής απειλή από έναν «άλλον κόσμο», δεν λείπει το κωμικό και το ερωτικό στοιχείο, με χαρακτήρες, όπως ο Τζόναθαν και η Νάνσι, ο Μάικ και η Ελέβεν, αλλά και η Μαξ και ο Λούκας να έρχονται κοντά.
Στα πρώτα επεισόδια της τελευταίας σεζόν επιβεβαιώνεται μια θεωρία οκτώ ετών, με τον χαρακτήρα του Γουίλ Μπάιερς, τον οποίο υποδύεται ο Νόα Σναπ, να αποκαλύπτεται ότι είναι γκέι.
Αφού βλέπει τους επίσης LGBTQIA+ χαρακτήρες Βίκι και Ρόμπιν να μοιράζονται μια τρυφερή στιγμή, η Ρόμπιν βοηθά τον Γουίλ να αποδεχθεί τη σεξουαλικότητά του, με τις φορτισμένες συζητήσεις του με τον Μάικ ίσως να έχουν ήδη «προδώσει το μυστικό» από την τέταρτη σεζόν.
Τώρα οι φαν εικάζουν ότι θα υπάρξει ερωτική έλξη ανάμεσα στον Μάικ και τον Γουίλ, παρά την αγάπη του πρώτου για την Ελέβεν.
Ο Φιν Γουόλφχαρντ, που υποδύεται τον Μάικ, δήλωσε στο περιοδικό Attitude ότι δεν έχει υπάρξει πραγματικό υπόβαθρο στη σειρά για να ξεκινήσει μια τέτοια σχέση, αν και οι θαυμαστές σπεύδουν να διαφωνήσουν, επισημαίνοντας μικρές λεπτομέρειες που, κατά τη γνώμη τους, δείχνουν το αντίθετο.
«Αυτό που είναι τόσο σπουδαίο στη σειρά είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν σε έναν βαθμό να “τρέφονται” μόνοι τους και να γίνονται αποδεκτοί γι’ αυτό που είναι. Δεν κοιτάζω και τόσο πολύ τι λέγεται στο ίντερνετ», σημείωσε.
Οι δημιουργοί της σειράς, οι αδελφοί Ντάφερ, έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι, παρότι η σεξουαλικότητα του Γουίλ θα εξερευνηθεί στην τελευταία σεζόν, η έμφαση θα δοθεί περισσότερο στο πώς ωριμάζει και γίνεται άντρας.
Από την άλλη, ο Σναπ είχε επίσης μιλήσει παλαιότερα για τις θεωρίες των θαυμαστών, λέγοντας: «Είναι μάλλον το πιο συχνό σχόλιο σε όλα τα βίντεο που ανεβάζω αργά τη νύχτα. Και πάντα το αγνοώ».
