Η Σιένα Μίλερ είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί – Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της

στα Fashion Awards δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά μέσα από μία ιδιαίτερη δημιουργία που επέλεξε: ένα λευκό διάφανο φόρεμα συνδυάζοντάς το με ένα εσώρουχο σε ίδια απόχρωση. Πρόκειται για το δεύτερο παιδί που θα αποκτήσει με τον σύντροφό της, Όλι Γκριν, ο οποίος τη συνόδευσε στην εκδήλωση.

@elle.aus Sienna Miller, has revealed her third pregnancy at the 2025 Fashion Awards, presented by Pandora. The British actress - an enduring It-girl whose boho glamour defined the 2000s - has long been a fashion north star for millennials. And in recent years, she's also become a pregnancy-fashion icon. #siennamiller #babyannouncement #fashionawards #tiktokaustralia #redcarpet Credit: Getty Images ♬ original sound - Seventhu

Η Σιένα Μίλερ και ο σύντροφός της, Όλι Γκριν

