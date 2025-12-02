Η Σιένα Μίλερ είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί – Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της
Η ηθοποιός θα αποκτήσει δεύτερο παιδί με τον σύντροφό της, Όλι Γκριν
Έγκυος για τρίτη φορά είναι η Σιένα Μίλερ, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσα από δημόσια εμφάνιση που έκανε στο Λονδίνο.
Η ηθοποιός έδωσε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου το «παρών» στα Fashion Awards δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά μέσα από μία ιδιαίτερη δημιουργία που επέλεξε: ένα λευκό διάφανο φόρεμα συνδυάζοντάς το με ένα εσώρουχο σε ίδια απόχρωση. Πρόκειται για το δεύτερο παιδί που θα αποκτήσει με τον σύντροφό της, Όλι Γκριν, ο οποίος τη συνόδευσε στην εκδήλωση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Η Μίλερ έχει ήδη μία κόρη με τον Όλι Γκριν, η οποία γεννήθηκε στα τέλη του 2023, ενώ είναι επίσης μητέρα της 13χρονης Μάρλοου, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Τομ Στέρριτζ.
Η Μίλερ βρίσκεται σε σχέση με τον 28χρονο Γκριν από το 2022 και στο παρελθόν έχει μιλήσει δημόσια για την πίεση που αισθάνθηκε σε σχέση με την εγκυμοσύνη μετά την ηλικία των 40. Σε συνέντευξή της στο «Elle UK» το 2022 είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα, αποκαλύπτοντας ότι είχε προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων. Όπως είχε πει: «Η πίεση σχετικά με τα παιδιά, και αν πρέπει να κάνω κι άλλα, και γιατί δεν έχω, και όλα αυτά, είναι πολύ έντονη. Η βιολογία είναι απίστευτα σκληρή για τις γυναίκες σε αυτή τη δεκαετία, αυτό είναι το συμπέρασμα, ή τουλάχιστον ήταν για μένα». Στη συνέχεια είχε προσθέσει: «Έφτασα στα 40 και κατέψυξα κάποια ωάρια. Έχοντας επικεντρωθεί στην ανάγκη να κάνω άλλο ένα παιδί, τώρα είμαι σε φάση "αν συμβεί, συνέβη". Αυτή η υπαρξιακή απειλή έχει εξαφανιστεί».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
@elle.aus
Sienna Miller, has revealed her third pregnancy at the 2025 Fashion Awards, presented by Pandora. The British actress - an enduring It-girl whose boho glamour defined the 2000s - has long been a fashion north star for millennials. And in recent years, she's also become a pregnancy-fashion icon. #siennamiller #babyannouncement #fashionawards #tiktokaustralia #redcarpet Credit: Getty Images♬ original sound - Seventhu
