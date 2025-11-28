ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Κωνσταντίνος Βασάλος: Οφείλω τα πάντα στο Survivor, δούλευα πάρα πολλές ώρες και τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου
Κωνσταντίνος Βασάλος: Οφείλω τα πάντα στο Survivor, δούλευα πάρα πολλές ώρες και τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου

Δουλεύω από άλλη σκοπιά, δεν δουλεύω δεκάωρα και δωδεκάωρα, όπως παλιότερα, πρόσθεσε

Για την πορεία του στην τηλεόραση, τον ρόλο που έπαιξε το «Survivor» στη ζωή του, αλλά και για τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Ο πρώην παίκτης του Survivor τόνισε ότι το ριάλιτι αποτέλεσε σημείο καμπής για την πορεία του, καθώς, όπως εξήγησε, του άνοιξε νέους δρόμους στην επαγγελματική του ζωή και του άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την καθημερινότητά του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», αναφέρθηκε τόσο στα επαγγελματικά του βήματα, όσο και στις προσωπικές αλλαγές που ήρθαν μέσα από την εμπειρία του στο παιχνίδι. «Οφείλω τα πάντα στο Survivor, γιατί όντως μου άλλαξε τη ζωή. Δούλευα πάρα πολλές ώρες, τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου, μεταξύ μας. Δουλεύω από άλλη σκοπιά, δεν δουλεύω δεκάωρα και δωδεκάωρα, όπως παλιότερα. Μου έχει δώσει πάρα πολλά. Καταρχάς, μου έχει δώσει την επικοινωνία με τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο ίδιος ήταν ένας πολύ εσωστρεφής και κλειστός άνθρωπος, μέχρι να μπει στο ριάλιτι επιβίωσης. «Εγώ γενικά είμαι ένας πάρα πολύ κλειστός άνθρωπος, πολύ εσωστρεφής, οριακά ακοινώνητος. Το παιχνίδι με βοήθησε και κοινωνικοποιήθηκα κάπως, γιατί ήρθα σε επαφή με κόσμο, μίλησα, έπιασα δουλειά στην τηλεόραση που με έκανε ακόμα καλύτερο. Εξελίχθηκα σαν άνθρωπος. Είμαι ευγνώμων που το έζησα σαν παιχνίδι και ευγνώμων για ό,τι πήρα μετά», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη διαδρομή του στην τηλεόραση μετά το Survivor, κάνοντας ειδική αναφορά στις συνεργασίες του και στη συμμετοχή του σε διαφορετικά τηλεοπτικά πρότζεκτ.

«Survivor πρώτα, και μετά κάναμε μια χρονιά με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στο ΣΚΑΪ, το Survivor Πανόραμα και το Εδώ. Και από το ’18 πήγα στη Σίσσυ Χρηστίδου και δεν έφυγα ποτέ. Είμαι 7 χρόνια στην εκπομπή. Δεν την έχω δει ερωτικά, είμαστε οικογένεια. Είναι κουκλάρα κι από τις πιο ωραίες Ελληνίδες. Δεν σου βγάζουν όλες οι γυναίκες το ερωτικό», είπε.



