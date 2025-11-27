Η Μπιόρκ αποκάλυψε ότι τα έσοδα από ένα τραγούδι της χρηματοδότησαν αγωγές κατά του ισλανδικού κράτους

Η καλλιτέχνιδα είχε συνεργαστεί με τη Ροσαλία και τον Sega Bodega στο τραγούδι «Oral», αποφασίζοντας όλα τα έσοδα να διατεθούν για τη στήριξη ενός νομικού αγώνα ενάντια στην εκτροφή σολομού από ξένη εταιρεία