Η Μπιόρκ αποκάλυψε ότι τα έσοδα από ένα τραγούδι της χρηματοδότησαν αγωγές κατά του ισλανδικού κράτους
Η καλλιτέχνιδα είχε συνεργαστεί με τη Ροσαλία και τον Sega Bodega στο τραγούδι «Oral», αποφασίζοντας όλα τα έσοδα να διατεθούν για τη στήριξη ενός νομικού αγώνα ενάντια στην εκτροφή σολομού από ξένη εταιρεία
Τα 60ά γενέθλιά της γιόρτασε η Μπιορκ αποκαλύπτοντας πώς τα έσοδα από ένα παλαιότερο single συνέβαλαν στη χρηματοδότηση σειράς αγωγών κατά του ισλανδικού κράτους.
Η Ισλανδή καλλιτέχνιδα είχε συνεργαστεί πριν από δύο χρόνια με τη Ροσαλία και τον Sega Bodega στο τραγούδι «Oral», αποφασίζοντας όλα τα έσοδα να διατεθούν για τη στήριξη ενός νομικού αγώνα ενάντια στην εκτροφή σολομού από ξένη εταιρεία. Την πρωτοβουλία αυτή είχε αναλάβει μια ομάδα κατοίκων του Ίσαφιορδουρ, οι οποίοι αντιδρούν στη λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή.
Με την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Μπιορκ είχε παρουσιάσει τότε με λεπτομέρειες τις νομικές ενέργειες που στρέφονταν κατά της ισλανδικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της διαμάχης με τις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας. Πιο αναλυτικά είχε πει: «Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ισλανδία, με δικηγόρους που θα αναλάβουν και άλλες υποθέσεις ιχθυοκαλλιέργειας σε ανοιχτή θάλασσα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για όλη τη σκληρή εθελοντική τους εργασία. Η βιομηχανική εκτροφή σολομού σε ιχθυοκαλλιέργειες είναι φρικτή για το περιβάλλον. Ο εκτρεφόμενος σολομός υφίσταται τεράστια ταλαιπωρία και προκαλείται σοβαρή ζημιά στον πλανήτη μας. Αυτός είναι ένας εξαιρετικά σκληρός τρόπος παραγωγής τροφής. Ο αγώνας κατά της αλιευτικής βιομηχανίας είναι μέρος του αγώνα για το μέλλον του πλανήτη».
Ακούστε το «Oral»
Σε ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια πριν από λίγες ημέρες στο Instagram με αφορμή τη διετή επέτειο του τραγουδιού, η Μπιορκ περιέγραψε συγκεκριμένες λεπτομέρειες τεσσάρων υποθέσεων που χρηματοδοτήθηκαν από τα έσοδα από το τραγούδι.
«Σήμερα γιορτάζουμε τη διετή επέτειο κυκλοφορίας του "Oral". Θα ήθελα να την ευχαριστήσω προσωπικά για αυτή την υπερβολικά γενναιόδωρη χειρονομία. Είσαι τα πάντα, σε ευχαριστώ!!! Και όλους εσάς που στηρίξατε τον σκοπό μας, ξεπέρασε τα πιο τρελά μας όνειρα το πόσοι συμμετείχατε, σας ευχαριστώ!!!» έγραψε και συνέχισε: «Τα έσοδα διατέθηκαν όλα για να υποστηρίξουν την Ισλανδία ώστε να μην βυθιστεί ολόκληρη στις βιομηχανίες ιχθυοκαλλιέργειας, για να εφεύρουν ένα νέο νομικό περιβάλλον για την προστασία της φύσης».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια περιέγραψε λεπτομερώς τις τέσσερις υποθέσεις. «Η πρώτη είναι η αρχική για την οποία μίλησα, στο Ίσαφιορδουρ, για να βοηθήσω τους κατοίκους να σταματήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης ενός ιχθυοτροφείου που θα γινόταν στο φιόρδ τους παρά τη θέλησή τους. Η δεύτερη, πιο ακριβή νομική υπόθεση αφορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο Ίσαφιορδουρ». Επιπλέον, αναφέρθηκε στις υποθέσεις διαφυγής σολωμών από το ιχθυοτροφεία της περιοχής Westfjord στο Tálknafjörður και το Patreksfjörður και σε μία ακόμη που αφορά αντιδράσεις στη δημιουργία ιχθυοκαλλιέργειας. Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός πρόσθεσε ότι την ημέρα των 60ων γενεθλίων της κατατέθηκε νέα αγωγή κατά του ισλανδικού κράτους.
Η εκτροφή σολομού σε ανοιχτές θαλάσσιες εγκαταστάσεις έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων στην Ισλανδία, έπειτα από αποκαλύψεις για μαζικές διαφυγές ψαριών εκτροφής, γεγονός που έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διασταύρωσης με άγριους σολομούς. Η καλλιτέχνιδα έχει κατηγορήσει νορβηγικές εταιρείες ότι προκάλεσαν «ζημιές σε μεγάλες περιοχές των φιόρδ, στη θαλάσσια ζωή, στα ζώα και στα φυτά».
Φωτογραφία άρθρου: IBL / Shutterstock Editorial / Profimedia
