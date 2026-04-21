Τοξικές σχέσεις διασήμων... δημόσιο θέαμα διαρκείας: Από την Ηλιάδη με τον Λαζαρίδη, στη Χρηστίδου με τον Μαραντίνη και την Παπαρίζου με τον Μαυρίδη
Με αφορμή τις καταγγελίες της Αγγελικής Ηλιάδη περί κακοποίησης από τον δολοφονηθέντα πρώην σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη επανέρχονται στο προσκήνιο συζυγικοί εμφύλιοι, επεισοδιακοί χωρισμοί και ξαναζεσταμένες τραγωδίες, με πρωταγωνιστές εγχώριους σελέμπριτις που έγιναν σίριαλ εντός και εκτός οθόνης
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ώστε η Αγγελική Ηλιάδη υφίστατο σωματική κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, επί τετραετίας ερωτικό σύντροφο και πατέρα του πρωτότοκου γιου της.
Το αποτρόπαιο και ομολογουμένως τραυματικό αυτό γεγονός υποτίθεται πως συγκλονίζει το Πανελλήνιο το τρέχον διάστημα - πλην ετεροχρονισμένα και αναδρομικά, κάπως σαν τα περισσεύματα ενός γεύματος από το μενού του κοινωνικού ρεπορτάζ, που κάποτε καταναλωνόταν με βουλιμία και τώρα σερβίρεται από τον θερμοθάλαμο για μία ακόμη φορά.
Η Ηλιάδη, άλλωστε, αποκάλυψε το προσωπικό δράμα της μόλις προ ολίγων ημερών, περίπου 22 χρόνια αφότου αυτό συνετελέσθη.
Διότι, ως γνωστόν, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δολοφονήθηκε άγρια το 2008, συμπτωματικά με την Αγγελική Ηλιάδη στο πλευρό του, η οποία σώθηκε ως εκ θαύματος μέσα από έναν καταιγισμό πυρών.
Έτσι, με έναν αναπάντεχο και ανορθόδοξο τρόπο, ο Λαζαρίδης εξασφάλισε μια κάποια εκδοχή της αθανασίας, εφόσον η ιστορία του, χάρη στην Ηλιάδη, την Πόπη Μαλλιωτάκη κ.ά., έκτοτε διαγράφει περιφορές γύρω από το επίκεντρο της εγχώριας δημοσιότητας, σαν πλανήτης που ακολουθεί αενάως την τροχιά του, εγκλωβισμένος χωρίς καμία ελπίδα απόδρασης στις μυστηριώδεις ελκτικές δυνάμεις του σύμπαντος.
Αυτή η παρομοίωση, βέβαια, αποτελεί έναν κραυγαλέο, φαιδρά υπερβολικό ευφημισμό για ένα ριάλιτι, ένα σίριαλ εντός κι εκτός οθόνης που δεν τελειώνει -και, το χειρότερο, μοιάζει πως δεν θα τελειώσει- ποτέ.
Παρότι, σε πλήρη αντίθεση με τα μυθοπλαστικά classics, τα τηλεοπτικά μνημεία του τύπου «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Εκείνες κι εγώ», «Το καφέ της Χαράς» κ.ά., το σίριαλ Ηλιάδη - Λαζαρίδη προκαλεί μια έντονη αίσθηση πλησμονής - κοινώς, μπουχτίσματος. Και δεν είναι το μόνο.
Στην ίδια κατηγορία -αν και με τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες- κατατάσσονται οι συζυγικοί εμφύλιοι του Μίνωα Μάτσα με την Ολγα Κεφαλογιάννη, της Σίσσυς Χρηστίδου με τον Θοδωρή Μαραντίνη, του Κώστα Δόξα με τη Μαρία Δεληθανάση, της Ελενας Παπαρίζου με τον Τόνυ Μαυρίδη, του Φίλιππου Μιχόπουλου με την Αθηνά Οικονομάκου κ.ά.
Οπωσδήποτε, τα τρέχοντα ενδοοικογενειακά beefs προβάλλονται στο ιστορικό φόντο μνημειωδών (και καθόλου σπάνια, μνημειώδους τραγικότητας όσο και γραφικότητας) τιτάνιων συγκρούσεων, όπως το Αλέξης Κούγιας vs Εύης Βατίδου, Γιώργος Πατούλης vs Μαρίνας Σταυράκη, Γιάννης Κούστας vs Σοφίας Γιαννικοπούλου, Eλένη Μενεγάκη vs Γιάννη Λάτσιου, μεταξύ αρκετών άλλων.
Ασφαλώς, υπάρχει και η ένδοξη προϊστορία των θανάσιμα τοξικών ζευγαριών που μεταμορφώνονται σε σίριαλ: Τόλης Βοσκόπουλος - Τζούλια Παπαδημητρίου, Βάσια Παναγοπούλου - Απόστολος Δοξιάδης, Γιάννης Γκιωνάκης και Αφροδίτη Κοζανιτά.
Μάλιστα, το οπλοστάσιο των αντιπάλων δεν εξαντλήθηκε στο ακατάσχετο βρισίδι και την εκτόξευση απειλών. Μεταξύ των προαναφερθεισών περιπτώσεων απαντώνται καταγγελίες για κατάστρωση σχεδίων δολοφονίας, ακόμη και πυροβολισμοί.
Η δολοφονία
Η μόδα της νοσηρότηταςΠροφανώς, ουδείς αμφισβητεί ή έχει το δικαίωμα να ψέξει την Αγγελική Ηλιάδη επειδή προβαίνει σε εκ βαθέων εξομολογήσεις για όσα πέρασε.
Απλώς, ο κορεσμός από την αιώνια επιστροφή στο ίδιο και το ίδιο στόρι ad infinitum δεν αφορά τα καθέκαστα και την ουσία τους.
Ισχύει απολύτως, άλλωστε, ότι κανείς δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο και το τραύμα της Ηλιάδη κ.λπ., αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό.
Το ζήτημα είναι το κατά πόσο το κοινό, ευρύτερα, συγκινείται ή ενδιαφέρεται καν για μια ξαναζεσταμένη τραγωδία. Πρωταγωνιστές της οποίας ήταν, με κάθε σεβασμό, ένας επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων διασκέδασης και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Νεαρή και ανερχόμενη προ 20ετίας η Ηλιάδη, διάσημη σήμερα - αν και όχι πια μόνο χάρη στην καλλιτεχνική ιδιότητά της...
Ολα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν από το 2004, όταν και ξεκίνησε ο δεσμός της με τον Λαζαρίδη μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής του εν μέση οδώ το 2008, και παρότι εκείνη το κρατούσε μέσα της σαν φυλαχτό αλλά και δηλητήριο, αυτό το οδυνηρό μυστικό δεν εμπόδισε την Αγγελική Ηλιάδη να ενσαρκώνει με φιλοτιμία τον ρόλο της celebrity, πρόθυμη να συμμετάσχει σε σόου προορισμένα για μαζική κατανάλωση (ασχέτως εάν η κατανάλωση αυτή μόνο μαζική δεν αποδείχτηκε εντέλει), όπως η βουκολική και λασπερή «Φάρμα» ή το trashy ναυάγιο «I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!».
Και πάλι, ουδείς έχει την πρόθεση να ψέξει την Ηλιάδη για τις επιλογές της. Απλώς, η περίπτωσή της χρησιμεύει σαν στερεότυπο, σαν case study αν προτιμά κανείς, για τις ιστορίες ζευγαριών από την ελληνική showbiz και όχι μόνο, ανδρόγυνα που παλινδρομούν ανάμεσα στο ερωτικό πάθος από τη μία και το μίσος και τις λυσσαλέες, δημόσιες, ενίοτε ακόμη και δικαστικές, διαμάχες από την άλλη. Πρόκειται για χολερικά beefs, για «πολέμους των Ρόουζ» μέχρι τελικής πτώσεως, κόντρες και συγκρούσεις που σέρνονται επί χρόνια και χρόνια, και που, αναπόφευκτα, εγγράφονται στο συλλογικό απόθεμα εμπειριών των Νεοελλήνων. Οι οποίοι εθίζονται στο να παρακολουθούν ζεύγη διασήμων, θεωρητικά σαν και αυτά που τσακώνονται και φιλιώνουν πίσω από τη διπλανή πόρτα, να κρεμούν δίχως αιδώ ή έλεος τα άπλυτά τους στα μανταλάκια των ΜΜΕ ή, πλέον, και των social media.
Η πρόσθετη καύσιμη ύλη για την εκ νέου ανάφλεξη, σε ορισμένες υποθέσεις, είναι η τρέχουσα διεθνής τάση των εξομολογήσεων που αφορούν νοσηρές καταστάσεις. Λες και οι celebrities διακινδυνεύουν τη λάμψη τους εάν δεν ακολουθήσουν το ρεύμα των «δύσκολων παιδικών χρόνων», μιας διαταραχής λόγου ή συμπεριφοράς η οποία οδήγησε σε περιθωριοποίηση ή/και bullying, μιας κακοποίησης οποιουδήποτε είδους, ακόμη καλύτερα ενός βιασμού - ιδανικά με δράστη άτομο εντός οικογενειακού και συγγενικού κύκλου κ.λπ. Αν τυχαίνει να είστε celebrity, σήμερα δεν μπορεί να θεωρείτε τον εαυτό σας trendy χωρίς την επίδειξη μιας βαριάς παθολογίας. Σήμερα ψυχικά διαταραγμένος τείνει να θεωρείται αυτός που δεν περιφέρει την ψυχική διαταραχή του σαν τρόπαιο.
Συνέντευξη για μια συνέντευξηΣτην προκειμένη περίπτωση, η Αγγελική Ηλιάδη επικαλέστηκε το πρωταρχικό καθήκον της ως μητέρας, να προστατεύσει τον γιο της από άκαιρες αποκαλύψεις, σχετικά με την κακοποιητική συμπεριφορά του νεκρού πατέρα του. Το ερώτημα είναι, όμως, τι γίνεται με το άλλο παιδί της Ηλιάδη και τη δική του ψυχική προστασία, τον 12χρονο δευτερότοκο, από τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Σάββα Γκέντσογλου (ο οποίος, παρεμπιπτόντως, «είναι μικρός, ούτε τα μούτρα του δεν μπορεί να πλύνει», σύμφωνα με τη μητέρα του). Εν πάση περιπτώσει, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι «είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ηταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ημουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουν πώς γίνεται αυτό. Σιγά-σιγά ο άλλος σού παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα» (Από συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στην παραγωγό του podcast «Unblock», Ελίνα Παπίλα).
Το σίριαλ των χωρισμένων ζευγαριών που συγκρούονται εις το διηνεκές είναι επίσης προικισμένο με την ικανότητα της αυτοαναπαραγωγής. Ο εκάστοτε celebrity αρχίζει να δίνει συνεντεύξεις για τη συνέντευξη που μόλις έδωσε για να ανακινήσει το θέμα του. Σε αυτό το πνεύμα, η Αγγελική Ηλιάδη, μετά την Παπίλα μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα, στον οποίο εκμυστηρεύτηκε ότι «τα χρήματα που έβγαλα σε 5 χρόνια -που, πίστεψέ με, ήταν πάρα πολλά- δεν τα είδα ποτέ και δεν τα πήρα ποτέ στα χέρια μου. Μία φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουν πεντέμισι μηνών έγκυος, και βρέθηκα στο πάτωμα... Από μπουνιές και κλωτσιές... Ημουν πεντέμισι μηνών έγκυος. Ηταν η μοναδική φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου». Για την ιστορία και προς επίρρωση της θεωρίας ότι η νοσηρότητα είναι πια κάτι σαν NFT, σαν κουπόνι ανταλλάξιμο με φήμη, στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς η Αγγελική Ηλιάδη είχε αποκαλύψει ότι είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση και εκβιασμό στο επαγγελματικό περιβάλλον της και ενώ διένυε την τρυφερή ηλικία των 19 ετών.
4 celebrity trauma stories
Σίσσυ Χρηστίδου vs Θοδωρή Μαραντίνη
Ισως το πλέον χαρακτηριστικό σίριαλ χωρισμού στην ελληνική showbiz, δεδομένου ότι σε αυτήν παρεπιδημούν αμφότερα τα μέλη του ζευγαριού: εκείνη τηλεπαρουσιάστρια, εκείνος ποπ τραγουδιστής. Ο λογαριασμός των δικαστικών πράξεων που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης αφότου χώρισαν το 2019 έχει επί της ουσίας χαθεί. Αλλεπάλληλα εξώδικα και αγωγές έχουν σβήσει πλέον κάθε ανάμνηση από τις χαρούμενες ημέρες του ζευγαριού, κάνοντας τη δεκαετία του κοινού τους βίου να μοιάζει όλο και περισσότερο με άθλο.
Το βασικό επίδικο είναι τα δύο παιδιά του ζεύγους, αλλά και οι απαιτήσεις καταβολής διατροφής, κυρίως από την πλευρά του Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε καινούριο επεισόδιο της διαμάχης προσφέρει άφθονη τροφή για κουτσομπολιό στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές και τα ΜΜΕ της κλειδαρότρυπας, τα οποία, ομολογουμένως, ταΐζονται αφειδώς από τους ίδιους τους διαδίκους, τους συνηγόρους τους κ.λπ.
Κώστας Δόξας vs Μαρίας Δεληθανάση
Σε σειρά μακράς διάρκειας εξελίχθηκε επίσης η διαμάχη του τραγουδιστή και συντελεστή μουσικών τηλεδιαγωνισμών Κώστα Δόξα με την πρώην σύζυγό του.
Η Μαρία Δεληθανάση ήταν αυτή που ξεκίνησε την αποκαθήλωση της εξιδανικευμένης εικόνας του συζυγικού βίου της με τον Δόξα, όταν δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από διάφορα σημεία του σώματός της με εμφανή ίχνη κακοποίησης.
Ο Δόξας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξή του σε ξυλοδαρμό ή βιαιοπραγία κατά της Δεληθανάση, εκείνη επιμένει, ισχυριζόμενη ότι εκείνος τη χτυπούσε ακόμη και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της - και το σίριαλ εξακολουθεί χωρίς ορατό φινάλε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η ρήξη στη σχέση τους σημειώθηκε το 2021, τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο και τη γέννηση της κόρης τους. Εκτοτε παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, με τακτικές ανταλλαγές πυρών. Η ειρωνεία της μοίρας είναι ότι η γνωριμία τους οφείλεται σε πρωτοβουλία της Μαρίας Δεληθανάση, η οποία ήταν φανατική θαυμάστρια του Κώστα Δόξα.
Φίλιππος Μιχόπουλος vs Αθηνά Οικονομάκου
Χαρακτηριστικό δείγμα αξιοποίησης της αυτοπροβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε να πρωταγωνιστεί σε ένα αληθινό σίριαλ, παρόμοιο αλλά και ριζικά διαφορετικό από εκείνα στα οποία συμμετέχει ως περιζήτητη τηλεοπτική ηθοποιός. Αφότου χώρισε με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο, η Οικονομάκου εξακολούθησε να δημοσιοποιεί στιγμιότυπα, χαρούμενα και ελαφρά, από την προσωπική ζωή της. Στην οποία, πολύ γρήγορα, εμφανίστηκε ένα τρίτο πρόσωπο, ο Ιταλός καλαθοσφαιριστής και επιχειρηματίας Μπρούνο Τσερέλα.
Ο Μιχόπουλος αντέδρασε, αποστέλλοντας εξώδικη διαμαρτυρία στην πρώην σύζυγό του, κατηγορώντας την ότι αθετεί τη μεταξύ τους συμφωνία, να μη φέρνουν τα δύο ανήλικα παιδιά τους σε επαφή με τον ή τη νέα σύντροφό τους, τουλάχιστον για 12 μήνες μετά το διαζύγιό τους. Το πρωτότυπο στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι η Οικονομάκου αρχικά αρνήθηκε ότι της είχε επιδοθεί το εν λόγω εξώδικο, κάτι που μάλλον εκνεύρισε τον Μιχόπουλο, ο οποίος και έσπευσε να δώσει στη δημοσιότητα το έγγραφο, για του λόγου το αληθές.
Εν τω μεταξύ, η νέα σύντροφός του Κωνσταντίνα Ευριπίδου απηύθυνε έκκληση για σεβασμό προς τα παιδιά, όχι μόνο τα δύο του Μιχόπουλου με την Οικονομάκου, αλλά και τα δικά της από προηγούμενο γάμο.
Και σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Μπρούνο και η Αθηνά έστειλαν προσκλητήρια για τον δικό τους γάμο τον ερχόμενο Ιούνιο, το καλοκαιρινό γαμήλιο γλέντι στο σπίτι του Γιάννη Πάριου, με αυθεντικά παριανά νησιώτικα κ.λπ.
Ελενα Παπαρίζου vs Τόνυ Μαυρίδη
Ο δεσμός της Παπαρίζου με τον Μαυρίδη ήταν σύνθετος και πολυεπίπεδος, εξ ου και δεν θα μπορούσαν να χωρίσουν παρά μόνο με ένταση, πείσμα και πόνο. Οι δυο τους έμειναν μαζί επί 12 χρόνια και μοιράστηκαν στο ακέραιο την πορεία της Παπαρίζου, από την αφάνεια στην επιτυχία. Είχαν κοινές καταβολές, ως παιδιά Ελλήνων μεταναστών στη Σουηδία, και αφού έζησαν έναν παθιασμένο νεανικό έρωτα, παντρεύτηκαν και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα.
Εκτός από τα συζυγικά, ο Μαυρίδης ασκούσε επίσης καθήκοντα μάνατζερ για την Ελενα Παπαρίζου, ενώ συνέθετε τραγούδια για εκείνην και άλλους καλλιτέχνες. Μετά από την απόφασή τους να διαλύσουν τη σχέση τους, το 2021, αντάλλασσαν απαιτήσεις και αρνήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία τους.
Το δικό τους σίριαλ δεν περιελάμβανε παιδιά, είχε όμως μια τριώροφη μεζονέτα στην Ανω Γλυφάδα, η οποία, ύστερα από πολυάριθμες δικαστικές πράξεις και έναν τελικό εξωδικαστικό συμβιβασμό, αποδόθηκε οριστικά στην Ελενα Παπαρίζου, γεγονός που πιθανότατα σηματοδότησε και το κλείσιμο της διαμάχης - σαν μια εξαίρεση στα ατέρμονα beefs που απαριθμούνται σε αυτές τις σελίδες.
Τέλος, σαν μια πινελιά εξωστρέφειας -και ίσως παρηγοριάς- οι πάλαι ποτέ αχαλίνωτοι έρωτες που καταλήγουν σε απροσμέτρητα βάθη μνησικακίας και εκδίκησης απαντώνται και εις Παρισίους. Αρκεί να θυμηθεί κανείς την άσβεστη οργή της Μία Φάροου για τον Γούντι Αλεν που χρονολογείται στο 1992 και που πολύ γρήγορα έγινε αμοιβαία.
Ωστόσο, στον πλανήτη του Χόλιγουντ έχει καταγραφεί η ύπαρξη μιας εντελώς ιδιόμορφης παραλλαγής ερωτικού beef. Στο τέλος της δεκαετίας του ’70, η τότε σεξοβόμβα Φάρα Φόσετ έφτασε να παρακαλά τον Ράιαν Ο’Νιλ να την παντρευτεί, αναρτώντας την πρόταση γάμου της ακόμη και σε μορφή διαφημιστικής γιγαντοαφίσας σε δρόμο απ’ όπου περνούσε ο αγαπημένος της.
Ο Ο’Νιλ ανταποκρίθηκε και έζησε μια ξέφρενη ερωτική περιπέτεια με τη Φόσετ, χωρίς όμως να την παντρευτεί ποτέ. Κι αφού χώρισαν και έσμιξαν άπειρες φορές, ο Ράιαν ζήτησε από τη Φάρα να γίνει γυναίκα του ενώπιον Θεού και ανθρώπων το 2009.
Με καθυστέρηση, δηλαδή, 30 ετών. Και, δυστυχώς, ενώ η Φάρα Φόσετ έπασχε από καρκίνο τελικού σταδίου. Το «ναι» που ψιθύρισε με ανακούφιση έμεινε χωρίς δικαίωση.
Φωτογραφίες: NDP photos
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα