Ξιαρχό για την ακύρωση της εμφάνισης της Σάττι στο MadWalk 2025: Για να αποχώρησε δεν θα της έκαναν αυτά που ήθελε
Ξιαρχό για την ακύρωση της εμφάνισης της Σάττι στο MadWalk 2025: Για να αποχώρησε δεν θα της έκαναν αυτά που ήθελε
Η τραγουδίστρια ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτησή της ότι για λόγους υγείας δεν θα συμμετέχει στην εκδήλωση
Την απόφαση ακύρωσης της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στο MadWalk 2025 για λόγους υγείας σχολίασε ο Τάσος Ξιαρχό, δίνοντας μια διαφορετική εκδοχή για την αποχώρησή της, καθώς υποστήριξε ότι ενδεχομένως δεν ικανοποιήθηκε κάποια επιθυμία της τραγουδίστριας.
Με πρόσφατη ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας, Minos EMI, με την οποία συνεργάζεται η Μαρίνα Σάττι και έπειτα από ανάρτησή της στα social media, έγινε γνωστό ότι η τραγουδίστρια δεν θα συμμετέχει στην εκδήλωσηγια λόγους υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Τάσος Ξιαρχό στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» σχολίασε την αποχώρηση της τραγουδίστριας από το MadWalk 2025, ισχυριζόμενος ότι για άλλους λόγους - και όχι για κάποιο ιατρικό ζήτημα όπως αναφέρθηκε - η Μαρίνα Σάττι αναγκάστηκε να μην βρεθεί στις πρόβες και εν τέλει στο σόου.
Δείτε το βίντεο
Ειδικότερα, ο χορογράφος είπε: «Για να αποχώρησε η Μαρίνα Σάττι από τα Madwalk δεν θα της έκαναν αυτά που ήθελε, που αξίζει να τα έχει. Ό,τι και να έχω μεταξύ τους, ό,τι και να έχει συμβεί, η Μαρίνα Σάττι είναι η Μαρίνα Σάττι. Θα έπρεπε αν ζητήσει κάτι να το έχει. Δυστυχώς, τα events αυτά δεν σε αφήνουν να φύγεις αν δεν πεις ότι είσαι άρρωστος, θα σε κυνηγήσουν».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Minos EMΙ:
«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.
Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.
Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έκανε ένα Instagram story εξηγώντας πως ένα πρόβλημα υγείας καθιστά αδύνατη την εμφάνισή της στη σκηνή. Όπως έγραψε: «Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στους 2 και 4 ετών ανιψιούς του μαζί με τον σύντροφό του
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Με πρόσφατη ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας, Minos EMI, με την οποία συνεργάζεται η Μαρίνα Σάττι και έπειτα από ανάρτησή της στα social media, έγινε γνωστό ότι η τραγουδίστρια δεν θα συμμετέχει στην εκδήλωσηγια λόγους υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Τάσος Ξιαρχό στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» σχολίασε την αποχώρηση της τραγουδίστριας από το MadWalk 2025, ισχυριζόμενος ότι για άλλους λόγους - και όχι για κάποιο ιατρικό ζήτημα όπως αναφέρθηκε - η Μαρίνα Σάττι αναγκάστηκε να μην βρεθεί στις πρόβες και εν τέλει στο σόου.
Δείτε το βίντεο
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Minos EMΙ:
«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.
Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.
Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έκανε ένα Instagram story εξηγώντας πως ένα πρόβλημα υγείας καθιστά αδύνατη την εμφάνισή της στη σκηνή. Όπως έγραψε: «Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξη σας».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στους 2 και 4 ετών ανιψιούς του μαζί με τον σύντροφό του
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα