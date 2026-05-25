Τρόμος για οδηγό ταξί στις Αχαρνές: Προσποιήθηκαν τους πελάτες και του άρπαξαν τις εισπράξεις υπό την απειλή όπλου
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαρνές ταξί Ενοπλη ληστεία

Οι δράστες είχαν μαζί τους και μαχαίρι σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού στις Αρχές

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Κυριακής (24/5) ένας 54χρονος οδηγός ταξί στις Αχαρνές, όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από τρεις άνδρες που προσποιήθηκαν τους πελάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:10, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Αριστοτέλους.

Οι τρεις δράστες επιβιβάστηκαν στο ταξί ως πελάτες και, λίγη ώρα αργότερα, ακινητοποίησαν τον οδηγό με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από τον 54χρονο οδηγό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση και έκτοτε αναζητούνται.
