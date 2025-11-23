Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Πασχάλης Τσαρούχας: Έχω τρέξει με πάρα πολλά χιλιόμετρα, έχω οδηγήσει πιωμένος, όλοι έχουμε κάνει ανοησίες
Tο ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε, επισήμανε ο ηθοποιός
Με αφορμή την υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα που συνελήφθη, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ο Πασχάλης Τσαρούχας μίλησε για την οδηγική συμπεριφορά και για τα λάθη που ο ίδιος έχει κάνει.
Ο ηθοποιός δήλωσε ότι έχει οδηγήσει χωρίς κράνος, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ή έχοντας πιει, υποστηρίζοντας ότι όλοι έχουν φερθεί κάποια στιγμή της ζωής τους κατά αυτό τον τρόπο. Αυτό που έχει σημασία όμως, όπως επισήμανε, είναι να γνωρίζει κάθε οδηγός τι πρέπει να κάνει για να μη βάλει σε κίνδυνο τον εαυτό του, αλλά και τους άλλους ανθρώπους.
«Όλοι έχουμε κάνει λάθη, όλοι έχουμε κάνει ανοησίες έχουμε κάνει όλοι. Έχω τρέξει με πάρα πολλά χιλιόμετρα, έχω οδηγήσει χωρίς κράνος, έχω οδηγήσει πιωμένος. Όλοι το έχουμε κάνει. Μην κάνουμε τον Θεό από πάνω. Το ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε. Αν αντιλαμβάνεσαι την αναγνωρισιμότητά σου ως παράδειγμα, τότε πρέπει να είσαι δύο φορές πιο προσεκτικός», είπε στην εκπομπή «Weekend Live», το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.
Στη συνέχεια, ο Πασχάλης Τσαρούχας ως μοτοσικλετιστής υπογράμμισε τη σημασία που έχει η εμπειρία στην οδήγηση. «Όσο αδειάζει το σακί της τύχης, γεμίζει το σακί της εμπειρίας», είπε και περιέγραψε περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη ο ίδιος, παρά τον πλήρη εξοπλισμό του: «Ήμουν εξωφρενικά καλά εξοπλισμένος, σαν να έφευγα για μεγάλο ταξίδι. Κι όμως, ένα σοβαρό τροχαίο μπορεί να συμβεί στα δύο βήματα», σημείωσε.
