Συγκινήθηκε η Βικτώρια Καρύδα για τον Γιάννη Μακρή: Διαλύθηκα έξι χρόνια μετά τη δολοφονία του, ξαφνικά σταμάτησα να τρώω
Δεν δέχομαι με τίποτα την απώλειά του και δεν θα δεχτώ ποτέ αυτό που έχει γίνει, σχολίασε το μοντέλο
Τη συναισθηματική της κατάρρευση όταν συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή, περιέγραψε η Βικτώρια Καρύδα, εξηγώντας πως «διαλύθηκε και σταμάτησε ξαφνικά να τρώει».
Ο επιχειρηματίας δολοφονήθηκε το 2018 στη Βούλα, σε ηλικία 46 ετών. Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, το μοντέλο μίλησε στο «Super Κατερίνα» μεταφέροντας πώς διαχειρίζεται σήμερα την απώλεια του συζύγου της και πατέρα των δύο παιδιών της.
«Δεν δέχομαι με τίποτα την απώλεια του και δεν θα δεχτώ ποτέ αυτό που έχει γίνει. Έχω αισθανθεί την ανάγκη να ζητήσω βοήθεια από ειδικό γι’ αυτό, αλλιώς πως;» είπε αρχικά η Βικτώρια Καρύδα και πρόσθεσε για την περίοδο, που συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από τη δολοφονία:«Η περίοδος που έγινε η δολοφονία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Γι’ αυτό διαλύθηκα, μετά από έξι χρόνια. Ξαφνικά σταμάτησα να τρώω, χωρίς να το θέλω, δεν είχα όρεξη και είχα χάσει μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν εννιά κιλά».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Βικτώρια Καρύδα τόνισε ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει να μιλάει δημόσια και να κάνει αναρτήσεις αφιερωμένες στον Γιάννη Μακρή: «Πάντα θα μιλάω για τον άντρα μου. Όπως ανεβάζω πράγματα για τις δουλειές μου, όπως ανεβάζω πράγματα για το ότι περνάω όμορφες στιγμές, έτσι ανεβάζω στα social media και τις δυστυχισμένες μου στιγμές».
Για τη σχέση με την κόρη και τον γιο της, το μοντέλο δήλωσε πως: «Με την κορούλα που, που είναι πλέον 13 χρονών, είμαστε φίλες και μοιραζόμαστε πράγματα. Ο γιος μου είναι 12 χρονών και επειδή είναι αγοράκι, μπορεί να του πω κάτι, αλλά δεν θα ανοίξει συζήτηση. Μόνο με ρωτάει συγκεκριμένα πράγματα».
