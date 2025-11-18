Μπίλι Μπομπ Θόρντον για την Αντζελίνα Τζολί, 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους: «Περάσαμε υπέροχα μαζί»
Μπίλι Μπομπ Θόρντον για την Αντζελίνα Τζολί, 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους: «Περάσαμε υπέροχα μαζί»
Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου, δήλωσε ο πρώην σύζυγός της
Με ιδιαίτερη τρυφερότητα μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον για την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, σημειώνοντας ότι παραμένουν στενοί φίλοι ακόμη και δύο δεκαετίες μετά τον χωρισμό τους.
«Η Αντζελίνα κι εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί. Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου. Είμαστε ακόμα πολύ, πολύ καλοί φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο περιοδικό Rolling Stone, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ο χωρισμός τους ήταν «πραγματικά πολιτισμένος», καθώς «ο τρόπος ζωής μας ήταν τόσο διαφορετικός».
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε και στη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης που περικύκλωνε τη σχέση τους, παραδεχόμενος ότι «ήταν εντελώς εξωπραγματική». Θυμήθηκε πως, όταν γνωρίστηκαν, εκείνος ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο, όμως από τη στιγμή που άρχισαν να βγαίνουν, «ο κόσμος και τα μέσα ενημέρωσης έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον». «Όταν γνωριστήκαμε, εγώ ήμουν ο πιο γνωστός. Και όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε, για κάποιο λόγο, ο κόσμος και τα μέσα ενημέρωσης έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον», είπε.
Όπως τόνισε, δυσκολεύονταν να κυκλοφορήσουν οπουδήποτε χωρίς να γίνουν θέμα συζήτησης, ενώ ακόμη και αθώες λεπτομέρειες της ζωής τους μετατρέπονταν σε υπερβολές, όπως η διαβόητη ιστορία με τα «φιαλίδια αίματος» στον γάμο τους. «Ο καθένας μας είχε ένα μικρό μενταγιόν, κυριολεκτικά με μια σταγόνα αίμα μέσα. Ήταν μια ρομαντική ιδέα και αυτό ήταν όλο. Αλλά όταν τελείωσε, "γίναμε" βαμπίρ. Ζούσαμε σε ένα μπουντρούμι, πίναμε το αίμα του άλλου και τέτοια πράγματα», είπε χιουμοριστικά.
Σύμφωνα με το E! News, παρότι ο γάμος τους έληξε το 2003, ο πρωταγωνιστής του «Landman», ένας άνθρωπος που έχει παντρευτεί έξι φορές και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, αντιμετωπίζει πλέον το παρελθόν του με αυτοσαρκασμό, λέγοντας στους κοντινούς του ανθρώπους πως «τουλάχιστον προσπάθησε».
Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί είχε εκφράσει στο Entertainment Weekly το 2008 πόσο βαθιά εκτιμά τον πρώην σύζυγό της: «Τον αγαπώ ακόμα πολύ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και είμαι περήφανη που ήμουν γυναίκα του για κάποιο διάστημα».
Φωτογραφία άρθρου: SGranitz/WireImage
Φωτογραφία άρθρου: SGranitz/WireImage
