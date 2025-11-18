Μπίλι Μπομπ Θόρντον για την Αντζελίνα Τζολί, 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους: «Περάσαμε υπέροχα μαζί»

Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου, δήλωσε ο πρώην σύζυγός της