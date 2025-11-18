Μπίλι Μπομπ Θόρντον για την Αντζελίνα Τζολί, 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους: «Περάσαμε υπέροχα μαζί»
GALA
Μπίλι Μπομπ Θόρντον Αντζελίνα Τζολί γάμος

Μπίλι Μπομπ Θόρντον για την Αντζελίνα Τζολί, 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους: «Περάσαμε υπέροχα μαζί»

Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου, δήλωσε ο πρώην σύζυγός της

Μπίλι Μπομπ Θόρντον για την Αντζελίνα Τζολί, 20 χρόνια μετά τον χωρισμό τους: «Περάσαμε υπέροχα μαζί»
Γεωργία Κοτζιά
Με ιδιαίτερη τρυφερότητα μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον για την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, σημειώνοντας ότι παραμένουν στενοί φίλοι ακόμη και δύο δεκαετίες μετά τον χωρισμό τους.

«Η Αντζελίνα κι εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί. Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου. Είμαστε ακόμα πολύ, πολύ καλοί φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο περιοδικό Rolling Stone, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ο χωρισμός τους ήταν «πραγματικά πολιτισμένος», καθώς «ο τρόπος ζωής μας ήταν τόσο διαφορετικός».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε και στη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης που περικύκλωνε τη σχέση τους, παραδεχόμενος ότι «ήταν εντελώς εξωπραγματική». Θυμήθηκε πως, όταν γνωρίστηκαν, εκείνος ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο, όμως από τη στιγμή που άρχισαν να βγαίνουν, «ο κόσμος και τα μέσα ενημέρωσης έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον». «Όταν γνωριστήκαμε, εγώ ήμουν ο πιο γνωστός. Και όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε, για κάποιο λόγο, ο κόσμος και τα μέσα ενημέρωσης έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον», είπε.


Όπως τόνισε, δυσκολεύονταν να κυκλοφορήσουν οπουδήποτε χωρίς να γίνουν θέμα συζήτησης, ενώ ακόμη και αθώες λεπτομέρειες της ζωής τους μετατρέπονταν σε υπερβολές, όπως η διαβόητη ιστορία με τα «φιαλίδια αίματος» στον γάμο τους. «Ο καθένας μας είχε ένα μικρό μενταγιόν, κυριολεκτικά με μια σταγόνα αίμα μέσα. Ήταν μια ρομαντική ιδέα και αυτό ήταν όλο. Αλλά όταν τελείωσε, "γίναμε" βαμπίρ. Ζούσαμε σε ένα μπουντρούμι, πίναμε το αίμα του άλλου και τέτοια πράγματα», είπε χιουμοριστικά.

Σύμφωνα με το E! News, παρότι ο γάμος τους έληξε το 2003, ο πρωταγωνιστής του «Landman», ένας άνθρωπος που έχει παντρευτεί έξι φορές και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, αντιμετωπίζει πλέον το παρελθόν του με αυτοσαρκασμό, λέγοντας στους κοντινούς του ανθρώπους πως «τουλάχιστον προσπάθησε».

Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί είχε εκφράσει στο Entertainment Weekly το 2008 πόσο βαθιά εκτιμά τον πρώην σύζυγό της: «Τον αγαπώ ακόμα πολύ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και είμαι περήφανη που ήμουν γυναίκα του για κάποιο διάστημα».

Φωτογραφία άρθρου: SGranitz/WireImage

Ειδήσεις σήμερα:

Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού

Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.

Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Κλείσιμο

Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης