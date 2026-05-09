Καταναλωτικά δάνεια: Πλαφόν στο κόστος και τέλος στις υπερβολικές χρεώσεις έως 100.000 ευρώ

Οι βασικές κατηγορίες δανείων που επηρεάζονται

Με νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης καθιερώνεται ανώτατο όριο στο υπερβολικά υψηλό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία των δανειοληπτών.Σύμφωνα με τη διάταξη, το συνολικό ποσό που θα καταβάλλει ο δανειολήπτης, μαζί με τους τόκους, δεν θα επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30% έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η υπέρμετρη επιβάρυνση των πολιτών από χρεώσεις που έως σήμερα μπορούσαν να εκτοξεύσουν το τελικό ποσό εξόφλησης.Η εφαρμογή του συγκεκριμένου «ορίου» στα δάνεια έως 100.000 ευρώ εξασφαλίζει ότι το τελικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, θα παραμένει εντός του ίδιου πλαισίου — δηλαδή έως 30% με 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Το μέτρο αφορά καταναλωτικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.Καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτεςΠίστωση που παρέχεται από εμπόρουςΠρογράμματα Buy Now – Pay Later (Αγορά τώρα, πληρωμή αργότερα)Συμβάσεις leasing με δυνατότητα εξαγοράςΔάνεια για επισκευέςΓια παράδειγμα, σε δάνειο ύψους 10.000 ευρώ, ο πιστωτής δεν θα μπορεί να ζητήσει επιστροφή άνω των 15.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό αποπληρωμής θα κυμαίνεται δηλαδή μεταξύ 13.000 και 15.000 ευρώ, ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας.Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο δανειστής θα υποχρεούται να παρέχει στον δανειολήπτη τυποποιημένο έγγραφο με όλες τις βασικές πληροφορίες. Σε αυτό θα αναγράφονται το ποσό του δανείου, η διάρκεια της σύμβασης, η δόση, το επιτόκιο, το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης και το συνολικό ποσό επιστροφής.Με το νέο πλαίσιο, το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει αυξημένη διαφάνεια στην αγορά καταναλωτικής πίστης και ουσιαστική προστασία των πολιτών από υπερβολικές επιβαρύνσεις.