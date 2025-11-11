Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ο Άρης Τσάπης από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε για δεύτερη φορά πατέρας
Ο Άρης Τσάπης από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε για δεύτερη φορά πατέρας
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η γυναίκα του ηθοποιού με ένα βίντεο στο TikTok
Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Άρης Τσάπης. Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του «Θανάση» στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» και η σύζυγός του, Ειρήνη Ξυπνητού, υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειά τους, πέντε χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου τους γιου.
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η γυναίκα του Άρη Τσάπη, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok. Σε αυτό φαίνεται στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο τους.
«Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ», έγραψε η Ειρήνη Ξυπνητού στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε το βίντεο
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η γυναίκα του Άρη Τσάπη, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok. Σε αυτό φαίνεται στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο τους.
«Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ», έγραψε η Ειρήνη Ξυπνητού στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε το βίντεο
@eirini_xup
Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ 🌈🧑🧑🧒🧒 #tsapisfamily♬ πρωτότυπος ήχος - Chris
Ειδήσεις σήμερα:
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Κραυγή αγωνίας από τον 55χρονο εγκλωβισμένο σε έρημο ορεινό χωριό των Τρικάλων - «Δεν φεύγω χωρίς τα πράγματά μου και τα ζώα μου»
Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Κραυγή αγωνίας από τον 55χρονο εγκλωβισμένο σε έρημο ορεινό χωριό των Τρικάλων - «Δεν φεύγω χωρίς τα πράγματά μου και τα ζώα μου»
Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα