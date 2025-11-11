Ο Άρης Τσάπης από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε για δεύτερη φορά πατέρας
GALA
Άρης Τσάπης Πατέρας γιος

Ο Άρης Τσάπης από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε για δεύτερη φορά πατέρας

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η γυναίκα του ηθοποιού με ένα βίντεο στο TikTok

Ο Άρης Τσάπης από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» έγινε για δεύτερη φορά πατέρας
8 ΣΧΟΛΙΑ
Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Άρης Τσάπης. Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του «Θανάση» στη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί» και η σύζυγός του, Ειρήνη Ξυπνητού, υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειά τους, πέντε χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου τους γιου.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η γυναίκα του Άρη Τσάπη, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok. Σε αυτό φαίνεται στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο τους.

«Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ», έγραψε η Ειρήνη Ξυπνητού στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε το βίντεο

@eirini_xup

Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ 🌈🩵🧑‍🧑‍🧒‍🧒 #tsapisfamily

♬ πρωτότυπος ήχος - Chris


Ειδήσεις σήμερα:

Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της

Κραυγή αγωνίας από τον 55χρονο εγκλωβισμένο σε έρημο ορεινό χωριό των Τρικάλων - «Δεν φεύγω χωρίς τα πράγματά μου και τα ζώα μου»

Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε IX
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης