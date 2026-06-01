Πολλοί τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές σε νοσοκομείο της Τύρου από ισραηλινό πλήγμα
Πολλοί τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές σε νοσοκομείο της Τύρου από ισραηλινό πλήγμα
Ο στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο Τζάμπαλ Άμελ, επλήγησαν ένα κτίριο και ένας χώρος στάθμευσης και υπάρχουν πολλοί τραυματίες αναφέρει λιβανικό πρακτορείο
Ένα νοσοκομείο της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας (ANI) και το υπουργείο Υγείας.
Ο στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο Τζάμπαλ Άμελ. «Επλήγησαν ένα κτίριο και ένας χώρος στάθμευσης και υπάρχουν πολλοί τραυματίες», μετέδωσε το ΑΝΙ.
Το υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια και κηλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού.
Ο στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο Τζάμπαλ Άμελ. «Επλήγησαν ένα κτίριο και ένας χώρος στάθμευσης και υπάρχουν πολλοί τραυματίες», μετέδωσε το ΑΝΙ.
Το υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια και κηλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα