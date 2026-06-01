Πενταπλασιάστηκαν οι γυναικοκτονίες μέσα σε πέντε χρόνια - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία
Πόσες γυναικοκτονίες έχουν καταγραφεί από το 2020 έως και το 2025

Απαισιόδοξα είναι τα νέα στοιχεία τα οποία αφορούν τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα την ίδια ώρα που η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Καλαμάτα και στη δολοφονία μιας 39χρονης μητέρας από τον σύζυγό της, ενώ στο δίπλα δωμάτιο ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους. 

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή, οι ανθρωποκτονίες με θύματα γυναίκες από δράστες στο συζυγικό (και τέως) και μόνιμο συντροφικό (και τέως) πλαίσιο, από το 2020 έως και το 2025 έχουν πενταπλασιαστεί.

Το έτος 2020 είχαν καταγραφεί 4 γυναικοκτονίες ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά, το 2025 καταγράφηκαν 19.

Αναλυτικά:

Το έτος 2020 καταγράφηκαν 4 γυναικοκτονίες, το έτος 2021 έχασαν τη ζωή τους 15 γυναίκες, το έτος 2022 καταγράφηκαν 13 γυναίκες, το έτος 2023 καταγράφηκαν 6 γυναικοκτονίες και το έτος 2024 καταγράφηκαν 15 γυναικοκτονίες.

Όσον αφορά το 2025, η χρονιά είχε «κλείσει» με 19 γυναικοκτονίες. 

