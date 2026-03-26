Θα ήταν μεγάλο λάθος η ακύρωση της επίσκεψης του βασιλιά Κάρολου στις ΗΠΑ λέει ο Αμερικανός πρέσβης στο Λονδίνο
ΚΟΣΜΟΣ
Η επίσκεψη του Βρετανού μονάρχη δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το Μπάκιγχαμ ή την Ντάουνινγκ Στριτ και αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, εν μέσω έντονων πιέσεων για ακύρωσή της

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Λονδίνο, Γουόρεν Στίβενς, δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν «μεγάλο λάθος» να ακυρωθεί η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ, όπως έχουν ζητήσει Βρετανοί πολιτικοί λόγω των φραστικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βρετανίας.

Η επίσκεψη του Βρετανού μονάρχη δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ή την Ντάουνινγκ Στριτ. Σύμφωνα με το Politico, η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου.

Αλλά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, Βρετανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ σε ένα τέτοιο κλίμα.

Ζήτησαν την ακύρωση της επίσκεψης

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ζήτησε την ακύρωση του ταξιδιού για να καταδικαστεί ο «παράνομος πόλεμος» του Τραμπ στο Ιράν, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο, θαυμαστή της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ότι «προσβάλλει (το Ηνωμένο Βασίλειο) επανειλημμένα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κυρίως τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική δράση.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων, βουλευτής των κυβερνώντων Εργατικών Έμιλι Θόρνμπερι έκρινε «ασφαλέστερο να αναβληθεί» η επίσκεψη, πιστεύοντας ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια «ντροπιαστική» κατάσταση.

«Νομίζω ότι θα ήταν μεγάλο λάθος»

«Νομίζω ότι θα ήταν μεγάλο λάθος» να ακυρωθεί η επίσκεψη του βασιλιά, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρεσβευτής Στίβενς στο περιθώριο ομιλίας του στο Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Λονδίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.

«Νομίζω ότι θα πάει και θα είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι για αυτόν», πρόσθεσε, χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά την επίσκεψη.

Κλείσιμο
Ο ίδιος χαρακτήρισε «αδιάρρηκτη» την 250χρονη ειδική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, έχει προτείνει στον Κάρολο να απευθυνθεί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 49% των Βρετανών πιστεύει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να κάνει αυτήν την επίσκεψη, με το 33% να την υποστηρίζει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Best of Network

