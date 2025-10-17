Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό έχει δώσει το καλύτερο κινηματογραφικό φιλί
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό έχει δώσει το καλύτερο κινηματογραφικό φιλί
Σε πρόσφατη συνέντευξή της, ο Άντι Κόεν απαρίθμησε μερικούς από τους πιο γνωστούς συμπρωταγωνιστές της
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό έχει δώσει το καλύτερο κινηματογραφικό φιλί στη μέχρι σήμερα παρουσία της στη μεγάλη οθόνη.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen» και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καριέρα της.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής Άντι Κόεν απαρίθμησε μερικούς από τους πιο γνωστούς συμπρωταγωνιστές της: «Έχουμε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τον Μάθιου ΜακΚόναχι, τον Ρέιφ Φάινς, τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τον Όουεν Γουίλσον, τον Τζος Λούκας – και η λίστα συνεχίζεται. Υπάρχουν μάλιστα και ταινίες που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα».
Η σταρ απάντησε χαμογελώντας για το αγαπημένο της κινηματογραφικό φιλί: «Θα πω ότι το αγαπημένο μου… μόλις έκανα μια ταινία με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της
Στη συνέχεια, η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή, όταν η Λόπεζ ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι έχει «αγαπηθεί πραγματικά ». Η τραγουδίστρια ύστερα από μια μικρή παύση, απάντησε: «Όχι». Όπως εξήγησε, πιστεύει ότι το πρόβλημα δεν ήταν εκείνη, αλλά οι πρώην σύντροφοί της.
«Έμαθα ότι το πρόβλημα δεν είμαι εγώ, ότι δηλαδή δεν είμαι ικανή να αγαπηθώ. Είναι ότι εκείνοι δεν είναι ικανοί. Δεν το έχουν μέσα τους. Πρέπει να εκτιμήσουν το μικρό παιδί που κουβαλούν μέσα τους. Πρέπει να το αγαπήσουν», είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι πρώην της «έδωσαν ό,τι είχαν».
«Μου τα έδιναν όλα κάθε φορά. Όλα τα δαχτυλίδια, όλα όσα θα μπορούσα ποτέ να θελήσω. Προσπάθησαν να μου δώσουν σπίτια, δαχτυλίδια, γάμο, τα πάντα», δήλωσε η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας όμως ότι όλα αυτά δεν ήταν αρκετά. Ο παρουσιαστής σχολίασε: «Αλλά δεν σε αγάπησαν;», με εκείνη να λέει: «Δεν με αγάπησαν. Κι εγώ δεν αγαπούσα τον εαυτό μου».
Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε τη σκέψη της σημειώνοντας, πως η φήμη και η επιτυχία έχουν το τίμημά τους: «Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι σε αυτού του είδους την καριέρα και έχεις αυτό το επίπεδο φήμης, υπάρχουν συμβιβασμοί. Πρέπει να κάνεις προσαρμογές, γιατί είναι μια πολύ ευλογημένη ζωή».
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen» και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καριέρα της.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής Άντι Κόεν απαρίθμησε μερικούς από τους πιο γνωστούς συμπρωταγωνιστές της: «Έχουμε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τον Μάθιου ΜακΚόναχι, τον Ρέιφ Φάινς, τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τον Όουεν Γουίλσον, τον Τζος Λούκας – και η λίστα συνεχίζεται. Υπάρχουν μάλιστα και ταινίες που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα».
Η σταρ απάντησε χαμογελώντας για το αγαπημένο της κινηματογραφικό φιλί: «Θα πω ότι το αγαπημένο μου… μόλις έκανα μια ταινία με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή της
Jennifer Lopez named her ‘Office Romance’ co-star Brett Goldstein as her best on-screen kiss. pic.twitter.com/MDBbJON8cy— Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) October 16, 2025
«Έμαθα ότι το πρόβλημα δεν είμαι εγώ, ότι δηλαδή δεν είμαι ικανή να αγαπηθώ. Είναι ότι εκείνοι δεν είναι ικανοί. Δεν το έχουν μέσα τους. Πρέπει να εκτιμήσουν το μικρό παιδί που κουβαλούν μέσα τους. Πρέπει να το αγαπήσουν», είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι πρώην της «έδωσαν ό,τι είχαν».
«Μου τα έδιναν όλα κάθε φορά. Όλα τα δαχτυλίδια, όλα όσα θα μπορούσα ποτέ να θελήσω. Προσπάθησαν να μου δώσουν σπίτια, δαχτυλίδια, γάμο, τα πάντα», δήλωσε η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας όμως ότι όλα αυτά δεν ήταν αρκετά. Ο παρουσιαστής σχολίασε: «Αλλά δεν σε αγάπησαν;», με εκείνη να λέει: «Δεν με αγάπησαν. Κι εγώ δεν αγαπούσα τον εαυτό μου».
Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε τη σκέψη της σημειώνοντας, πως η φήμη και η επιτυχία έχουν το τίμημά τους: «Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι σε αυτού του είδους την καριέρα και έχεις αυτό το επίπεδο φήμης, υπάρχουν συμβιβασμοί. Πρέπει να κάνεις προσαρμογές, γιατί είναι μια πολύ ευλογημένη ζωή».
Ειδήσεις σήμερα:
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα