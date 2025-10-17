Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό έχει δώσει το καλύτερο κινηματογραφικό φιλί



Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό έχει δώσει το καλύτερο κινηματογραφικό φιλί στη μέχρι σήμερα παρουσία της στη μεγάλη οθόνη.

συνέντευξη στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen» και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή και την καριέρα της.

Η τραγουδίστρια παραχώρησεΚατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής Άντι Κόεν απαρίθμησε μερικούς από τους πιο γνωστούς συμπρωταγωνιστές της: «Έχουμε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τον Μάθιου ΜακΚόναχι, τον Ρέιφ Φάινς, τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τον Όουεν Γουίλσον, τον Τζος Λούκας – και η λίστα συνεχίζεται. Υπάρχουν μάλιστα και ταινίες που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα».Η σταρ απάντησε χαμογελώντας για το αγαπημένο της κινηματογραφικό φιλί: «Θα πω ότι το αγαπημένο μου… μόλις έκανα μια ταινία με τον Μπρετ Γκόλντσταϊν και θα έλεγα ότι ήταν ο καλύτερος στο φιλί».Στη συνέχεια, η συζήτηση πήρε πιο προσωπική τροπή, όταν η Λόπεζ ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι έχει «αγαπηθεί πραγματικά». Η τραγουδίστρια ύστερα από μια μικρή παύση, απάντησε: «Όχι». Όπως εξήγησε, πιστεύει ότι το πρόβλημα δεν ήταν εκείνη, αλλά οι πρώην σύντροφοί της.«Έμαθα ότι το πρόβλημα δεν είμαι εγώ, ότι δηλαδή δεν είμαι ικανή να αγαπηθώ. Είναι ότι εκείνοι δεν είναι ικανοί. Δεν το έχουν μέσα τους. Πρέπει να εκτιμήσουν το μικρό παιδί που κουβαλούν μέσα τους. Πρέπει να το αγαπήσουν», είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι πρώην της «έδωσαν ό,τι είχαν».«Μου τα έδιναν όλα κάθε φορά. Όλα τα δαχτυλίδια, όλα όσα θα μπορούσα ποτέ να θελήσω. Προσπάθησαν να μου δώσουν σπίτια, δαχτυλίδια, γάμο, τα πάντα», δήλωσε η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας όμως ότι όλα αυτά δεν ήταν αρκετά. Ο παρουσιαστής σχολίασε: «Αλλά δεν σε αγάπησαν;», με εκείνη να λέει: «Δεν με αγάπησαν. Κι εγώ δεν αγαπούσα τον εαυτό μου».Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε τη σκέψη της σημειώνοντας, πως η φήμη και η επιτυχία έχουν το τίμημά τους: «Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι σε αυτού του είδους την καριέρα και έχεις αυτό το επίπεδο φήμης, υπάρχουν συμβιβασμοί. Πρέπει να κάνεις προσαρμογές, γιατί είναι μια πολύ ευλογημένη ζωή».