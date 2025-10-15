D’Angelo - Άντζι Στόουν: Μέσα σε επτά μήνες έχασε και τους δύο του γονείς ο Michael Archer II - «Με δίδαξαν να είμαι δυνατός»
D’Angelo - Άντζι Στόουν: Μέσα σε επτά μήνες έχασε και τους δύο του γονείς ο Michael Archer II - «Με δίδαξαν να είμαι δυνατός»
Ο εμβληματικός καλλιτέχνης πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο, ενώ η τραγουδίστρια ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα τον Μάρτιο
Και τους δύο του γονείς έχασε μέσα σε μόλις επτά μήνες, ο γιος του D’Angelo και της Άντζι Στόουν, Michael Archer II. Ο ίδιος έσπασε τη σιωπή του μετά την απώλειά τους, μιλώντας για τον πόνο και την προσπάθεια να βρει δύναμη στις δύσκολες στιγμές. Η Άντζι Στόουν έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαρτίου του 2025, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Από την άλλη, ο D'Angelo άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Τρίτη 14 Οκτωβριου μετά από μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας.
«Είμαι ευγνώμων για τις σκέψεις και τις προσευχές σας κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ δύσκολων στιγμών, καθώς έχει υπάρξει μια πολύ σκληρή και λυπηρή χρονιά για μένα», δήλωσε ο 27χρονος στο People την Τρίτη 14 Οκτωβρίου. Συμπλήρωσε, επίσης: «Σας ζητώ να συνεχίσετε να με κρατάτε στις σκέψεις σας, καθώς δεν θα είναι εύκολο, αλλά ένα πράγμα που και οι δύο γονείς μου μου δίδαξαν ήταν να είμαι δυνατός, και σκοπεύω να το κάνω».
Ο εμβληματικός soul καλλιτέχνης D’Angelo απεβίωσε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, μετά από μάχη με καρκίνο του παγκρέατος. D’Angelo αφήνει επίσης πίσω του έναν ακόμα γιο και μια κόρη. Σε ανακοίνωσή της προς το Us Weekly, η οικογένεια του D’Angelo ανέφερε: «Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έχει σβήσει το φως του για εμάς σε αυτή τη ζωή. Μετά από μια παρατεταμένη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, είμαστε συντετριμμένοι να ανακοινώσουμε ότι ο Michael D’Angelo Archer, γνωστός στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, έχει καλεστεί στο σπίτι, φεύγοντας από αυτή τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025».
Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Λυπούμαστε που αφήνει πίσω του μόνο αγαπημένες αναμνήσεις με την οικογένειά του, αλλά είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την κληρονομιά της εξαιρετικά συγκινητικής μουσικής που αφήνει πίσω του. Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή, αλλά σας προσκαλούμε να ενώσετε μαζί μας στο πένθος για την απώλειά του, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζουμε το δώρο του τραγουδιού που άφησε για τον κόσμο».
Η δισκογραφική εταιρεία του «Brown Sugar» τραγουδιστή, RCA, επίσης απέτισε φόρο τιμής: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τον θάνατο του D’Angelo. Ήταν ένας μοναδικός οραματιστής που συνδύαζε άψογα τους κλασικούς ήχους της soul, funk, gospel, R&B και jazz με μια hip-hop ευαισθησία», ανέφερε η εταιρεία. «Γνωστός για την τελειομανία του, ο D’Angelo κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ που αναγνωρίστηκαν ευρέως ως αριστουργήματα τόσο από την μουσική κοινότητα όσο και από τους αγαπημένους του θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Ήταν πολυβραβευμένος και κριτικά αναγνωρισμένος για τα ταλέντα του».
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
«Είμαι ευγνώμων για τις σκέψεις και τις προσευχές σας κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ δύσκολων στιγμών, καθώς έχει υπάρξει μια πολύ σκληρή και λυπηρή χρονιά για μένα», δήλωσε ο 27χρονος στο People την Τρίτη 14 Οκτωβρίου. Συμπλήρωσε, επίσης: «Σας ζητώ να συνεχίσετε να με κρατάτε στις σκέψεις σας, καθώς δεν θα είναι εύκολο, αλλά ένα πράγμα που και οι δύο γονείς μου μου δίδαξαν ήταν να είμαι δυνατός, και σκοπεύω να το κάνω».
Michael Archer Jr., D’Angelo & Angie Stone’s Son, Reflects on ‘Rough and Sad Year’ After Losing Both Parents in 7 Months https://t.co/TfELzeMSKl— billboard hip-hop/r&b (@billboardhiphop) October 14, 2025
Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Λυπούμαστε που αφήνει πίσω του μόνο αγαπημένες αναμνήσεις με την οικογένειά του, αλλά είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την κληρονομιά της εξαιρετικά συγκινητικής μουσικής που αφήνει πίσω του. Σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή, αλλά σας προσκαλούμε να ενώσετε μαζί μας στο πένθος για την απώλειά του, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζουμε το δώρο του τραγουδιού που άφησε για τον κόσμο».
Η δισκογραφική εταιρεία του «Brown Sugar» τραγουδιστή, RCA, επίσης απέτισε φόρο τιμής: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τον θάνατο του D’Angelo. Ήταν ένας μοναδικός οραματιστής που συνδύαζε άψογα τους κλασικούς ήχους της soul, funk, gospel, R&B και jazz με μια hip-hop ευαισθησία», ανέφερε η εταιρεία. «Γνωστός για την τελειομανία του, ο D’Angelo κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ που αναγνωρίστηκαν ευρέως ως αριστουργήματα τόσο από την μουσική κοινότητα όσο και από τους αγαπημένους του θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Ήταν πολυβραβευμένος και κριτικά αναγνωρισμένος για τα ταλέντα του».
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα