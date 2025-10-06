Τέιλορ Σουίφτ: Η ταινία της κυριάρχησε στο αμερικανικό box office - Στην τρίτη θέση ο Ντουέιν Τζόνσον
Με τίτλο «The Official Release Party of a Show Girl», η ταινία της συνοδεύει το νέο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl»
Στην κορυφή του αμερικανικού box office ανέβηκε η Τέιλορ Σουίφτ το Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας τον Ντουέιν Τζόνσον. Η ταινία της, «The Official Release Party of a Show Girl», που συνοδεύει το νέο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl», έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα με 33 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με την Comscore.
Η 89λεπτη παραγωγή της AMC, που ανακοινώθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν την προβολή της και με ελάχιστη προώθηση, αποδείχθηκε τεράστια εμπορική επιτυχία. Όπως δήλωσε ο αναλυτής Πολ Ντεργκαραμπεντιάν, η Σουίφτ «αξιοποίησε τη δύναμη των κινηματογραφικών αιθουσών για να ενισχύσει το brand της και να δημιουργήσει μια κοινή εμπειρία για τους θαυμαστές της».
Ο Ντουέιν Τζόνσον έκανε πρεμιέρα με το δράμα της A24 «The Smashing Machine», στο οποίο συμπρωταγωνιστεί η Έμιλι Μπλαντ, συγκεντρώνοντας 6 εκατομμύρια δολάρια και καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, πίσω από την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον “One Battle After Another”, που έφτασε τα 11,1 εκατομμύρια δολάρια και συνολικά 107 εκατομμύρια παγκοσμίως.
Παρά τις εξαιρετικές κριτικές και το 15λεπτο όρθιο χειροκρότημα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, το «The Smashing Machine» είχε ένα από τα χαμηλότερα ανοίγματα της καριέρας του Τζόνσον.
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η οικογενειακή περιπέτεια της DreamWorks Animation «Gabby’s Dollhouse: The Movie» με 5,2 εκατομμύρια δολάρια, και το υπερφυσικό θρίλερ της Warner Bros «The Conjuring: Last Rites», με 4 εκατομμύρια δολάρια και συνολικά 458,2 εκατομμύρια παγκοσμίως.
Στην έκτη θέση βρέθηκε το «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle» με 3,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η επανακυκλοφορία του «Avatar: The Way of Water» συγκέντρωσε 3,1 εκατομμύρια δολάρια, ενόψει της πρεμιέρας του «Avatar: The Fire and Ash» στις 19 Δεκεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Taylor Swift‘s special 'Life of a Showgirl' album release event hit No. 1 at the domestic box office with an estimated $33 million weekend. Full chart: https://t.co/c2AUL0YXbf pic.twitter.com/lRnFMSRM9n— The Hollywood Reporter (@THR) October 5, 2025
