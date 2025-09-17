Δήμητρα Αλεξανδράκη εναντίον Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Βγαίνει λες και παίζει στο Εθνικό κι από πίσω είναι κάτι άλλο»
Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Δήμητρα Αλεξανδράκη τις δηλώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου για τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη και τον γιο τους, Πάρη. Η κολλητή φίλη της Instagrammer και πρώην φίλη του Δημήτρη Αλεξάνδρου, κατηγόρησε τον επιχειρηματία και μοντέλο ότι παίζει «θέατρο» μπροστά στις κάμερες. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η Δήμητρα Αλεξανδράκη δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το μοντέλο άλλα κάνει και άλλα λέει στην κάμερα. Στη συνέχεια, τόνισε ότι η ίδια είναι ειλικρινής και δεν την ενδιαφέρει να ωραιοποιήσει καταστάσεις για να την συμπαθήσει ο κόσμος.
«Όλα αυτά για το φαίνεσθαι, βγαίνουμε στην τηλεόραση και το παίζουμε λες και βγαίνουμε στο Εθνικό και με το που κλείνει η αυλαία, από πίσω είναι άλλα… Εγώ στη ζωή μου δεν έχω παίξει ποτέ θέατρο, απλά για να με συμπαθεί ο κόσμος. Πάντα ήμουν ευθεία. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και ξέρει πολύ καλά τι έχει κάνει», δήλωσε αρχικά.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Φυσικά βλέπεις πάντα τον άνθρωπο μετά τον χωρισμό, αλλά τον βλέπεις και στη σχέση. Γι’ αυτό τον χωρίζεις. Εγώ μπορώ να βγω αυτή τη στιγμή και να σου πω αυτά που θες να ακούσεις και αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, όποιος το κάνει, καλά κάνει, αφού μπορεί και περνάει, να είναι καλά».
Παράλληλα, υπερασπίστηκε την Ιωάννα Τούνη και αναφέρθηκε στα σενάρια που τη θέλουν να έχει νέα σχέση. Η ίδια υποστήριξε πως το μόνο μέλημα της φίλης της είναι ο γιος της και σημείωσε πως φροντίζει να μην το παρακάνει με τις δηλώσεις της, γιατί σέβεται τον γιο της Ιωάννας Τούνη, Πάρη. «Μην την "βαράτε" την Ιωάννα, όλα τα κάνει για τον χαβαλέ και το χιούμορ. Δεν ξέρω για ρεπορτάζ που λένε ότι είναι ερωτευμένη. Δεν είμαι εκπρόσωπός της, ούτε δικηγόρος της. Ό,τι κάνει θα το πει η ίδια. Εγώ ξέρω ότι το μόνο της μέλημα είναι το παιδί που έχει φέρει στον κόσμο. Καταπιέζομαι πολύ καιρό και θα πρέπει και θα συνεχίσω να το κάνω γιατί σέβομαι την αξιοπρέπεια που κρατά ψηλά η Ιωάννα. Μεγαλώνει ένα παιδί με τον καλύτερο τρόπο», είπε.
Αναφορικά με τη δήλωση του Δημήτρη Αλεξάνδρου ότι δεν τον ενοχλεί το γεγονός πως η Ιωάννα Τούνη έχει προχωρήσει στη ζωή της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αντέδρασε λέγοντας: «Μην με προκαλείς, άλλαξε μου κουβέντα».
