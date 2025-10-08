Πετρόπουλος: Αποδέχτηκα την πρόταση του Καπουτζίδη να συμμετέχω στο reunion του «Παρά Πέντε», θα βρει έναν τρόπο να έχει ενδιαφέρον
Είναι αναμενόμενο ο κόσμος να με φωνάζει ακόμη Άρη Παυρινό, δήλωσε ο ηθοποιός για τον ρόλο του στο σίριαλ
Το επερχόμενο reunion του «Παρά Πέντε» σχολίασε ο Δημήτρης Πετρόπουλος εξηγώντας ότι είπε αμέσως το «ναι» στην πρόταση του Γιώργου Καπουτζίδη και εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως ο δημιουργός θα καταφέρει να το κάνει πρωτότυπο και ενδιαφέρον.
Πρόσφατα, ο σεναριογράφος και ηθοποιός μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τα σχέδιά του για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την προβολή του πρώτου επεισοδίου, με τον Δημήτρη Πετρόπουλο που ενσάρκωσε τον «Άρη Παυρινό» στο σίριαλ να προχωράει σε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, είπε αρχικά για τον ήρωα που υποδυόταν: «Είναι αναμενόμενο ο κόσμος να με φωνάζει ακόμη Άρη Παυρινό. Το “Παρά Πέντε” διαπερνά μία αθωότητα που κάνει τον οποιονδήποτε να νιώθει παιδί, χωρίς να νιώθει ότι είναι κάτι μειωτικό κι ότι δεν μπορεί να γελάει με τέτοια πράγματα, επειδή είναι ενήλικος. Είναι ένας ρόλος καθιέρωσης».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Καπουτζίδη και στην απώλεια του Γεράσιμου Μιχελή, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες έχασε τη μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS): «Δεν έχω επαφή με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Συναντιόμαστε μόνο σε περιστατικά που είναι επώδυνα». Για τον εκλιπόντα ηθοποιό σημείωσε: «Ήξερα για το πρόβλημα της υγείας του, γιατί ήταν ο μόνος από το “Παρά Πέντε” που είχα επικοινωνία. Ήταν καλό παιδί, με παρουσία στη ζωή και στις ζωές των άλλων. Ήταν και πολύ καλός ηθοποιός».
Αναφορικά με το reunion της σειράς, ο Δημήτρης Πετρόπουλος δήλωσε: «Προφανώς και αποδέχτηκα την πρόταση του Καπουτζίδη να συμμετέχω στο “Παρά Πέντε”. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος θα βρει έναν τρόπο να έχει πρωτοτυπία και ενδιαφέρον».
Ειδήσεις σήμερα:
