Πετρόπουλος: Αποδέχτηκα την πρόταση του Καπουτζίδη να συμμετέχω στο reunion του «Παρά Πέντε», θα βρει έναν τρόπο να έχει ενδιαφέρον
GALA
Δημήτρης Πετρόπουλος Παρά Πέντε Γιώργος Καπουτζίδης Reunion

Πετρόπουλος: Αποδέχτηκα την πρόταση του Καπουτζίδη να συμμετέχω στο reunion του «Παρά Πέντε», θα βρει έναν τρόπο να έχει ενδιαφέρον

Είναι αναμενόμενο ο κόσμος να με φωνάζει ακόμη Άρη Παυρινό, δήλωσε ο ηθοποιός για τον ρόλο του στο σίριαλ

Πετρόπουλος: Αποδέχτηκα την πρόταση του Καπουτζίδη να συμμετέχω στο reunion του «Παρά Πέντε», θα βρει έναν τρόπο να έχει ενδιαφέρον
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Το επερχόμενο reunion του «Παρά Πέντε» σχολίασε ο Δημήτρης Πετρόπουλος εξηγώντας ότι είπε αμέσως το «ναι» στην πρόταση του Γιώργου Καπουτζίδη και εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως ο δημιουργός θα καταφέρει να το κάνει πρωτότυπο και ενδιαφέρον.

Πρόσφατα,  ο σεναριογράφος και ηθοποιός μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τα σχέδιά του για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την προβολή του πρώτου επεισοδίου, με τον Δημήτρη Πετρόπουλο που ενσάρκωσε τον «Άρη Παυρινό» στο σίριαλ να προχωράει σε δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, είπε αρχικά για τον ήρωα που υποδυόταν: «Είναι αναμενόμενο ο κόσμος να με φωνάζει ακόμη Άρη Παυρινό. Το “Παρά Πέντε” διαπερνά μία αθωότητα που κάνει τον οποιονδήποτε να νιώθει παιδί, χωρίς να νιώθει ότι είναι κάτι μειωτικό κι ότι δεν μπορεί να γελάει με τέτοια πράγματα, επειδή είναι ενήλικος. Είναι ένας ρόλος καθιέρωσης».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Γιώργο Καπουτζίδη και στην απώλεια του Γεράσιμου Μιχελή, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες έχασε τη μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS): «Δεν έχω επαφή με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Συναντιόμαστε μόνο σε περιστατικά που είναι επώδυνα». Για τον εκλιπόντα ηθοποιό σημείωσε: «Ήξερα για το πρόβλημα της υγείας του, γιατί ήταν ο μόνος από το “Παρά Πέντε” που είχα επικοινωνία. Ήταν καλό παιδί, με παρουσία στη ζωή και στις ζωές των άλλων. Ήταν και πολύ καλός ηθοποιός».

Αναφορικά με το reunion της σειράς, ο Δημήτρης Πετρόπουλος δήλωσε: «Προφανώς και αποδέχτηκα την πρόταση του Καπουτζίδη να συμμετέχω στο “Παρά Πέντε”. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος θα βρει έναν τρόπο να έχει πρωτοτυπία και ενδιαφέρον».

Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις

Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης