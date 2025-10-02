Η Άσλεϊ Παρκ και ο Πολ Φόρμαν χώρισαν μετά από δύο χρόνια σχέσης
Οι φήμες ξεκίνησαν, όταν η 34χρονη εμφανίστηκε στον γάμο της Σελένα Γκόμεζ και του Μπένι Μπλάνκο, χωρίς τον σύντροφό της
Η Άσλεϊ Παρκ και ο Πολ Φόρμαν επιβεβαίωσαν τον χωρισμό τους, όπως αναφέρει το People. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του TMZ, το ζευγάρι που συμπρωταγωνιστεί στη σειρά Emily in Paris έβαλε τέλος στη σχέση του τον Σεπτέμβριο, μετά από σχεδόν δύο χρόνια μαζί.
Οι φήμες για τον χωρισμό ξεκίνησαν λίγες μέρες νωρίτερα, όταν η 34χρονη εμφανίστηκε στον γάμο της Σελένα Γκόμεζ και του Μπένι Μπλάνκο στις 27 Σεπτεμβρίου στο Montecito της Καλιφόρνια, χωρίς τον σύντροφό της. Αντίθετα, παρέστη στο γάμο με φίλες της, όπως οι Κάρα Ντελεβίν και Νίνα Ντόμπρεβ.
Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν αρχίσει τον Οκτώβριο του 2023, όταν το ζευγάρι εθεάθη να κρατιέται χέρι-χέρι σε δείπνο στο Λος Άντζελες, ενώ δημόσια το ζήτημα της σχέσης τους συζητήθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024.
Ο Πολ Φόρμαν έχει δείξει και εκφράσει την αγάπη του σε εκείνη, ακόμα και κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού περιστατικού υγείας το 2024, όταν υπέστη κρίσιμη σηψαιμία και νοσηλεύτηκε. Στο Instagram, η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες με εκείνον να τη φιλάει στο μέτωπο και να κρατά το χέρι της στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ευχαριστώντας τον που ήταν «στο πλευρό της».
Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Άσλεϊ Παρκ έκανε τη σχέση τους επίσημη στο Instagram με μια φωτογραφία όπου φιλιούνταν, επαινώντας τον για τη διαρκή παρουσία του στο πλευρό της.
'Emily in Paris' Costars Ashley Park and Paul Forman Break Up After 2 Years (Exclusive) https://t.co/fOlQ73ahoS— People (@people) October 1, 2025
