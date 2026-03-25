Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Ο βίαιος πατέρας, το παραμύθι με τον Καρεμπέ στην Ελλάδα και η κακοποίηση από τον δεύτερο σύζυγό της
Τα ψηλότερα πόδια του κόσμου γνώρισαν από την τρυφερή παιδική ηλικία την βίαιη συμπεριφορά ενός πατέρα που δεν της ζήτησε ποτέ συγγνώμη ούτε όταν πήγε στον γάμο της με τον Κριστιάν Καρεμπέ, τον άνδρα που «σημάδεψε» τη ζωή της
«Δεν θα γίνεις ποτέ τίποτε στη ζωή σου Αντριάνα» έλεγε ουρλιάζοντας ο Μίροσλαβ Σλεναρίκ στην μεγάλη του κόρη, που τον κοίταζε με τρομαγμένα μάτια. Ήξερε ότι μετά ο πατέρας της θα την έδερνε άγρια θέλοντας να της δείξει ποιος είναι το κυρίαρχο αρσενικό στην οικογένεια.
Η μητέρα της δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα για να γλιτώσει η κόρη της τα μαρτύρια από τον άρχοντα του σπιτιού. Τότε η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα δεν μπορούσε να μιλήσει και υπέφερε σιωπηλά τα μαρτύρια από τον δυνάστη πατέρα της.
Χθες μίλησε ανοιχτά για τον επί τέσσερα χρόνια εν διαστάσει δεύτερο σύζυγό της και πατέρα της κόρης τους, Αράμ Οχανιάν, τον οποίο κατηγόρησε για κακοποιητική συμπεριφορά και εκβιασμό, ανακοινώνοντας ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη.
«Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ…».
Τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, με το διαζύγιό τους να μην έχει ακόμη εκδοθεί, το μοντέλο, προχώρησε σε καταγγελίες μέσα από τα social media, ανακοινώνοντας την ίδια στιγμή πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
Η Σκλεναρίκοβα έκανε λόγο για «συνεχείς πιέσεις» και επαναλαμβανόμενες απόπειρες αποσταθεροποίησης από τον εν διαστάσει σύζυγό της, με τον οποίο τυπικά εξακολουθεί να είναι παντρεμένη εδώ και περίπου 12 χρόνια. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, η κόρη του πρώην ζευγαριού έχει μετατραπεί σε «εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων».
Όπως ανέφερε στο Instagram: «Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Nίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας. Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα κατεύναζαν την κατάσταση».
Μέσα από την ανάρτησή της, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη: «Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ. Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν, να με πλήξουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια». Καταλήγοντας, τόνισε: «Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου».
Η σχέση της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα με τον Αράμ Οχανιάν ξεκίνησε λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της με τον Κριστιάν Καρεμπέ. Το καλοκαίρι του 2014, το μοντέλο και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν σε μια πολυτελή τελετή στο Μονακό, ενώ έναν μήνα αργότερα υποδέχθηκαν την κόρη τους, τη Νίνα. Τότε, η Σκλεναρίκοβα εγκαταστάθηκε στο Μαρακές, όπου εργαζόταν ο Οχανιάν. Το 2022 αποφάσισαν να τερματίσουν τον γάμο τους, αλλά το διαζύγιο δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
Μετά τον χωρισμό τους, ο επιχειρηματίας παρέμεινε στο Μαρακές μαζί με την κόρη τους, ενώ το μοντέλο πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας. Εδώ και περίπου έναν χρόνο, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα βρίσκεται σε σχέση με τον τραγουδιστή Μαρκ Λαβουάν.
Στην περίπτωση του πατέρα της, μίλησε χρόνια μετά στην αυτοβιογραφία της, όπου αποκάλυψε ότι δεν ήθελε να τον καλέσει στον γάμο της με τον Κριστιάν Καρεμπέ.
Ο βίαιος πατέρας και το παραμύθι με τον Καρεμπέ στην Ελλάδα
Τον άνδρα που σημάδεψε τη ζωή της, παρά το διαζύγιό τους, αυτόν που γνώρισε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης όταν εκείνη ήταν ένα από τα διασημότερα μοντέλα του κόσμου και εκείνος σούπερ-σταρ του ποδοσφαίρου.
Έρωτας όπως στις ταινίες!Μια μέρα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του ‘90, ο Κριστιάν Καρεμπέ ταξιδεύει από το Μιλάνο προς το Παρίσι. Μπαίνοντας στο λεωφορείο το βλέμμα του «καρφώνεται» σε μια πανέμορφη ξανθιά γυναίκα με εντυπωσιακό ύψος.
Χαμογελώντας της λέει «είσαι πολύ ψηλή» εκείνη του χαμογελάει και πιάνουν την κουβέντα για τα επαγγελματικά τους. Όταν ο Κριστιάν της λέει ότι είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής η Σκλεναρίκοβα που δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο φέρεται να τον ρωτάει πώς τα φέρνει βόλτα.
Μόνο όταν ο Καρεμπέ της αποκαλύπτει ότι είναι βασικός στην Εθνική Γαλλίας- η οποία κατέκτησε το Μουντιάλ το καλοκαίρι του 1998-η καλλονή από τη Σλοβακία αντιλαμβάνεται ότι ο άνδρας που τη φλερτάρει είναι διάσημος.
Η χημεία είναι άμεση και το ειδύλλιο που ξεκινάει παθιασμένο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για δύο ανθρώπους με πάρα πολλές υποχρεώσεις και συνεχή ταξίδια.
Ο παραμυθένιος γάμος και τα χρόνια στην ΕλλάδαΟ Κριστιάν αγωνίζεται με τη Σαμπντόρια στην Ιταλία, η Αντριάνα έχει επιδείξεις σε όλο τον κόσμο αλλά βρίσκουν τον τρόπο να συναντιούνται έστω και για ένα 24ωρο. «Στην αρχή ήταν πραγματικά έντονο» θα πει αργότερα το μοντέλο προσθέτοντας: «Δεν βρισκόμασταν αρκετά συχνά αλλά κάθε φορά που ήμασταν μαζί ήταν υπέροχο».
Μερικές φορές μεταμφιεζόταν με περούκα και καπέλο για να μην την αντιληφθούν αλλά αυτό τελείωσε τον Δεκέμβριο του 1998 με τον παραμυθένιο γάμο τους στην Κορσική.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο του Πόρτο Βέκιο στις 22 Δεκεμβρίου του 1998 και πλέον είχαν σαν βάση τους τη Μαδρίτη, όπου ο Καρεμπέ αγωνιζόταν στη Ρεάλ.
Ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που κατάφερνε να ισορροπεί μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και ιδιωτικού βίου, χωρίς εντάσεις. Το 2001 ήρθαν στην Ελλάδα για τρία χρόνια αφού ο Κριστιάν πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό όπου μεγαλούργησε και η Αντριάνα εμφανιζόταν συχνά στο Καραϊσκάκη.
Το γλυκόπικρο διαζύγιο
Μέχρι το 2010 όλα έδειχναν να κυλούν αρμονικά για το ζευγάρι και το μόνο που ίσως έλειπε για να συμπληρώσει την ευτυχία τους ήταν ένα παιδί. Οι πρώτοι ψίθυροι για κρίση στη σχέση τους έφεραν και τα πρώτα δημοσιεύματα σε ξένα ΜΜΕ, όμως παρόλο που διαψεύστηκαν τελικά το τέλος του γάμου τους ήρθε το 2011.
Οι σχέσεις τους παρέμειναν καλές παρόλο που το 2018 και ενώ αμφότεροι είχαν φτιάξει ξανά τη ζωή τους προέκυψε ένα θέμα. Η Αντριάνα εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί το επώνυμο Καρεμπέ κάτι που ενόχλησε τον πρώην άσο του ποδοσφαίρου.
Σύμφωνα πάντως με το Voici.fr η Αντριάνα είχε δηλώσει ότι όταν παντρεύτηκαν ο Κριστιάν είχε υπογράψει ένα χαρτί σύμφωνα με το οποίο εκείνη θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ως καλλιτεχνικό το επίθετό του ακόμη κι αν χώριζαν!
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
