Οι καλύτεροι συγγραφείς του κόσμου στην Αθήνα: Πρεμιέρα για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας με σπουδαία ονόματα
Για πρώτη φορά έρχονται στην Αθήνα τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του βιβλίου, όπως ο περσινός Νομπελίστας και βραβευμένος με το Μπούκερ, στο 1ο πραγματικό Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας που θα γίνει στην Τεχνόπολη - Τι λέει στο Πρώτο Θέμα ένας από τους επιμελητές του Φεστιβάλ για το sold out, μέσα σε λίγα λεπτά
Μερικοί από τους καλύτερους συγγραφείς στον κόσμο, που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με βραβεία και εξαιρετικό έργο έρχονται στην Αθήνα στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival-AILF), που ανοίγει αύριο, 27 Μαρτίου επίσημα τις πύλες του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων καλώντας την πόλη σε μια μεγάλη γιορτή του πνεύματος, των ιδεών και του βιβλίου.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα δελτία εισόδου -η είσοδος είναι ελεύθερη- εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά καθώς είναι πολλοί αυτοί που θέλησαν να δουν από κοντά τον πολυσυζητημένο νικητή του Βραβείου Νόμπελ για το 2025, Λάσλο Κρασναχορκάι, αλλά και τους βραβευμένους με Μπούκερ Ντέιβιντ Σολόι, επίσης, το 2025, και Πολ Λιντς για το 2023, την Αμερικανίδα Νικόλ Κράους, τον Ιρλανδό Κέβιν Μπέρι, την επίσης υποψήφια για το Μπούκερ Σέλβα Αλμάδα που ανοίγει το Φεστιβάλ, τη Γερμανίδα Καρολίν Έμκε, τον Γάλλο Λίλιαν Τυράμ, την Αμερικανίδα Μερβ Έμρε αλλά και Έλληνες συγγραφείς που θα συναντηθούν μαζί τους και θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους για διάφορα θέματα όχι μόνο του βιβλίου αλλά και που μας απασχολούν σήμερα, σε ταραγμένους καιρούς. Ζητήματα όπως η σχέση της λογοτεχνίας με άλλους τομείς όπως ο κινηματογράφος θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντας ενώ θα υπάρξουν και παράλληλες προβολές ενώ θα αναλυθούν ευρέως θέματα όπως ο ρατσισμός, η έμφυλη βία, το μεταναστευτικό σε μια σειρά από πρωτότυπους κύκλους συζητήσεων. Επειδή, όμως, σε αυτό το φεστιβάλ στόχος είναι να μην αποκλειστεί κανείς παρών θα είναι και ο πρώην ποδοσφαιριστής, συγγραφέας και επιδραστικός ακτιβιστής Λιλιάν Τυράμ.
Κορυφαία ονόματα, επίσης, από περιοδικά που εξακολουθούν να καθορίζουν το γίγνεσθαι στον τομέα των γραμμάτων και της λογοτεχνίας, όπως το New Yorker και το Granta, το οποίο έχει αναδείξει όλα τα επόμενα μεγάλα ονόματα στη Μεγάλη Βρετανία, θα δώσουν το παρών: το πρώτο θα εκπροσωπήσει η Μερβ Έμρε, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και το δεύτερο ο ίδιος ο διευθυντής του Τόμας Μίνεϊ. Πέρα από τις συζητήσεις και τις ομιλίες, το πρόγραμμα –που θα ανακοινωθεί αναλυτικά προσεχώς– περιλαμβάνει εργαστήρια, σεμινάρια, έκθεση, υπογραφές βιβλίων, προβολές, μουσικά γεγονότα και άλλες δράσεις που εμπλουτίζουν την εμπειρία του φεστιβάλ και ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή του κοινού.
Μια πολυμορφική, ανοιχτή εμπειρία όπου οι λέξεις, οι ιστορίες και οι φωνές συναντιούνται και συνθέτουν κάτι νέο - μια πραγματική γιορτή της λογοτεχνίας στην καρδιά της Αθήνας.
Το πρώτο στοίχημα, δεδομένης της ανταπόκρισης που φαίνεται να έχει ήδη στο κοινό το φεστιβάλ, δείχνει να έχει κερδηθεί και σε αυτό το σημείο σημαντική είναι η δουλειά που έχουν οι επιμελητές του φεστιβάλ, οι οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν στην πρωτεύουσα ονόματα που δεν συναντάει κανείς σε κορυφαία και αναγνωρισμένα διεθνή φεστιβάλ-και μάλιστα για να τους δει πρέπει να πληρώσει, συνήθως, πολύ ακριβό αντίτιμο ενώ εδώ η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν: η τριάδα των συγγραφέων και μεταφραστών Χρήστου Αστερίου και Λευτέρη Καλοσπύρου και της δημοσιογράφου και βιβλιοκριτικού Μικέλας Χαρτουλάρη, δεν μπορεί παρά να δείχνει τον δρόμο για ένα σημαντικό βήμα που προάγει διάλογο, διάδραση και ανταλλαγή ιδεών.
«Θα είμαστε ευτυχείς αν στο φεστιβάλ έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι και νέες, αν οι φεστιβαλικές συζητήσεις πυροδοτήσουν άλλες, ιδιωτικές συζητήσεις πάνω σε βιβλία, αν κάποιος ανακαλύψει έναν/μία συγγραφέα που τον ενθουσίασε κι αν μετά το πάρτι της λήξης όλοι και όλες αρχίσουν ήδη να ονειρεύονται το φεστιβάλ της επόμενης χρονιάς» δηλώνει χαρακτηριστικά στο Πρώτο Θέμα ο συγγραφέας Χρήστος Αστερίου αναφορικά με το τι προσδοκούν ως επιμελητές από τη διοργάνωση-και από το πρώτο, ουσιαστικά, διεθνές φεστιβάλ της Αθήνας. Μάλιστα, όπως τονίζει χαρακτηριστικά «για την κατάρτιση του προγράμματος οι τρεις καλλιτεχνικοί διευθυντές, η Μικέλα Χαρτουλάρη, ο Λευτέρης Καλοσπύρος κι εγώ, δουλέψαμε επί σχεδόν ενάμιση χρόνο. Στείλαμε προσκλήσεις εγκαίρως, χρησιμοποιήσαμε όσες προσωπικές επαφές είχαμε και πήραμε κάποια ρίσκα απ' τα οποία άλλα βγήκαν κι άλλα όχι. Θέλαμε ένα φεστιβάλ που δεν θα είχε να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχα φεστιβάλ άλλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Δεν ήταν εύκολο, αλλά με την βοήθεια των καταπληκτικών ομάδων παραγωγής και επικοινωνίας της Τεχνόπολης νομίζω πως τα καταφέραμε».
Ένα φεστιβάλ αντάξιο με τα διεθνή φεστιβάλ λογοτεχνίας
Στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας συμμετέχουν οι: Σέλβα Αλμάδα, Καρολίν Έμκε, Μερβ Έμρε, Νικόλ Κράους, Πολ Λιντς, Τόμας Μίνεϊ, Κέβιν Μπάρι, Ματέο Νούτσι, Λεϊλά Σλιμανί, Ντέιβιντ Σολόι, Λιλιάν Τυράμ, Καταρίνα Φόλκμερ και οι Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Άθως Δημουλάς, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Κώστας Καλτσάς, Κωστής Καρπόζηλος, Τίνα Μανδηλαρά, Νίκος Μάντης, Παναγιώτης Μένεγος, Νίκος Μπακουνάκης, Σοφία Νικολαΐδου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κάλλια Παπαδάκη, Κωστής Παπαϊωάννου, Δημήτρης Πλάντζος, Δανάη Σιώζιου, Αλεξάνδρα Τράντα, Βίκυ Τσελεπίδου, Μαρία Φακίνου, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Χρήστος Χρυσόπουλος.
Δεδομένου ότι οι κεντρικές παρουσιάσεις των πολυβραβευμένων συγγραφέων είναι sold out, υπάρχουν και οι παράλληλες δράσεις όπως οι υπογραφές βιβλίων, περιηγήσεις και οι παράλληλες δράσεις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:Παρασκευή 27.03.2026
18:00 Ένας άνεμος που σαρώνει | Σέλβα Αλμάδα, Τίνα Μανδηλαρά | Δεξαμενές Καθαρισμού
19:45 Η λαχτάρα, η αγωνία και η μελαγχολία της αντίστασης | Λάσλο Κρασναχορκάι, Μερβ Έμρε | Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»
Σάββατο 28.03.2026
12:00 Λέσχες ανάγνωσης, πυλώνες φιλαναγνωσίας: Μια συζήτηση για την κατάσταση των πραγμάτων και τις προκλήσεις του μέλλοντος | Συντονισμός: Μικέλα Χαρτουλάρη | Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»
13:00 Οι χρήσεις του «κλασικού», σήμερα | Ματέο Νούτσι, Δημήτρης Πλάντζος | Δεξαμενές Καθαρισμού
14:30 «Ο χρόνος είναι ένα παιχνιδάκι. Κι η Αθήνα παντού» - Ο Μένης Κουμανταρέας και η πόλη | Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Χρήστος Χρυσόπουλος, Μαρία Φακίνου, Αλεξάνδρα Τράντα | Αεριοφυλάκιο 1 -
Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»
15:00 Ανδαλουσιανός σκύλος στη Μοντάνα | Κέβιν Μπάρι, Χρήστος Αστερίου | Δεξαμενές Καθαρισμού
16:30 Εντάξει με το παρελθόν, τι θα γίνει όμως με το παρόν και το μέλλον της λογοτεχνίας; | Μερβ Έμρε, Τόμας Μίνεϊ, Άθως Δημουλάς | Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»
17:00 Δεν είναι φόνος, είναι γυναικοκτονία | Σέλβα Αλμάδα, Καταρίνα Φόλκμερ, Βίκυ Τσελεπίδου. Συντονισμός: Αναστασία Γρηγοριάδου | Δεξαμενές Καθαρισμού
18:30 Η ελπίδα ως σφάλμα; Λογοτεχνία και πολιτική στη σκοτεινή Ευρώπη | Λάσλο Κρασχναχορκάι, Καρολίν Έμκε, Κωστής Καρπόζηλος, Κωστής Παπαϊωάννου | Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»
19:00 «Αρσενικό», «θηλυκό» και η ιδέα του λογοτεχνικού χαρακτήρα | Νικόλ Κράους, Ντέιβιντ Σολόι, Κώστας Καλτσάς | Δεξαμενές Καθαρισμού
Κυριακή 29.03.2026
14:00 Χίλιες εικόνες, χίλιες λέξεις | Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κάλλια Παπαδάκη, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Γιάννης Οικονομίδης | Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»
14:30 Ιστορίες που αποφεύγουμε να πούμε και οδηγίες για το πώς να τις αφηγηθείτε | Καταρίνα Φόλκμερ, Δανάη Σιώζιου | Δεξαμενές Καθαρισμού
16:00 Πεζογραφία την εποχή της αναταραχής: Ο συγγραφέας ως δημιουργός και ως διασώστης της μνήμης | Πολ Λιντς, Νίκος Μάντης | Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»
16:30 Άνδρας, Γυναίκα, Άλλο: Έχει η γραφή φύλο; | Ντέιβιντ Σολόι, Σοφία Νικολαΐδου | Δεξαμενές Καθαρισμού
18:30 Όταν όλα γύρω καταρρέουν, πώς πλοηγούμαστε σε δάση σκοτεινά; | Νικόλ Κράους, Λευτέρης Καλοσπύρος | Δεξαμενές Καθαρισμού
19:00 Αποδομώντας τη «λευκή σκέψη» μέσα στο ίδιο το γήπεδό της | Λιλιάν Τυράμ, Ντέμης Νικολαΐδης, Λορέτα Μακόλεϊ. Συντονισμός: Παναγιώτης Μένεγος | Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»
Book Signings
Παρασκευή 27.03.2026 | Παλαιοί Φούρνοι
19:45 - 20:30 Σέλβα Αλμάδα
21:15 - 22:00 Λάσλο Κρασναχορκάι
Σάββατο 28.03.2026 | Παλαιοί Φούρνοι
14:45 - 15:30 Ματέο Νούτσι, Δημήτρης Πλάντζος
16:15 - 16:45 Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Χρήστος Χρυσόπουλος, Μαρία Φακίνου
16:45 - 17:30 Κέβιν Μπάρι
18:45 - 19:30 Σέλβα Αλμάδα, Καταρίνα Φόλκμερ, Βίκυ Τσελεπίδου
20:15 - 21:00 Καρολίν Έμκε, Κωστής Καρπόζηλος, Κωστής Παπαϊωάννου
20:45 - 21:30 Νικόλ Κράους, Ντέιβιντ Σολόι, Κώστας Καλτσάς
Κυριακή 29.03.2026 | Παλαιοί Φούρνοι
15:45 - 16:30 Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κάλλια Παπαδάκη, Παναγιώτης Ευαγγελίδης
16:15 - 17:00 Καταρίνα Φόλκμερ, Δανάη Σιώζιου
17:45 - 18:30 Πολ Λιντς, Νίκος Μάντης
18:15 - 19:00 Ντέιβιντ Σολόι, Σοφία Νικολαΐδου
20:15 - 21:00 Νικόλ Κράους
20:45 - 21:30 Λιλιάν Τυράμ
