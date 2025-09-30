Άγγελος Πυριόχος για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ήθελε να κάνει τη ζωή της μιούζικαλ
Είναι πράγματα που κανείς δεν έχει πει, γιατί δεν τα έμαθε και κανείς, το κόνσεπτ ήταν τα πέντε πρόσωπα της Αλίκης, εξήγησε.

Ιωάννα Μαρίνου
Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τις μνήμες που έχει από εκείνη μίλησε ο Άγγελος Πυριόχος, ενώ αποκάλυψε άγνωστες στιγμές από τη ζωή της. Όπως ανέφερε μάλιστα, η ηθοποιός του είχε εκφράσει την επιθυμία της να κάνει μιούζικαλ τη ζωή της.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο δημοσιογράφος περιέγραψε πώς του το ανακοίνωσε η ηθοποιός. «Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "πάρε τον Πάνο Χατζηκουτσέλη κι ελάτε σπίτι". Μας είπε ότι θέλει να κάνει ένα μιούζικαλ τη ζωή της. Κατουρηθήκαμε κανονικά. Δύο χρόνια πριν πεθάνει. Εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα. Ο Πάνος δεν μπορούσε. Κάναμε πλάνα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως είχαν ήδη φτιάξει ένα πλάνο με αποτέλεσμα που θα έβγαινε, όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το εγχείρημά τους, αφού η ηθοποιός αρρώστησε. «Είχα βρει τον τίτλο "Άλλος με τη βάρκα μου", είχε τρελαθεί. Δεν το ολοκληρώσαμε, είχαμε γράψει όμως ολόκληρη τη σκαλέτα, ποια τραγούδια, πώς θα είναι, αλλά μετά αρρώστησε. Μας είχε πει απίστευτα πράγματα. Είναι πράγματα που κανείς δεν έχει πει, γιατί δεν τα έμαθε και κανείς. Το κόνσεπτ ήταν πέντε διαφορετικές Αλίκες, πέντε πρόσωπα της Αλίκης», εξήγησε.

Αναφορικά με τον χαρακτήρα της, ο δημοσιογράφος τόνισε πως παρά τη «μαζεμένη» της εικόνα, η ηθοποιός είχε πολύ χιούμορ. «Παρ’ ότι έδειχνε μια σταθερότητα, είχε φοβερό χιούμορ. Έβλεπε ότι μεγαλώνει και έπρεπε να παρουσιάζει στον κόσμο την ίδια εικόνα. Έλεγε, τώρα οι συμμαθήτριες θα δεχτούνε να παίξω την "Επιστροφή της Γηραίας κυρίας";», είπε.
