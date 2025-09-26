Μαρία Αλιφέρη: Από το ξεκίνημά μου δέχτηκα άσκηση εξουσίας από κορυφαία πρόσωπα της εποχής
Δεν θα πω ονόματα ποτέ, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τις «τρικλοποδιές», το bullying και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που δέχτηκε στην καλλιτεχνική της πορεία μίλησε η Μαρία Αλιφέρη σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Από τα πρώτα κιόλας βήματά της στον χώρο της υποκριτικής, όπως εξομολογήθηκε, ήρθε αντιμέτωπη με τέτοιες συμπεριφορές, με σπουδαία πρόσωπα της εποχής να της ασκούν εξουσία. Ποτέ όμως - τόνισε η ηθοποιός - δεν θα αποκαλύψει τα ονόματά τους.
Η Μαρία Αλιφέρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το'χουμε», το απόγευμα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου και διευκρίνισε πως τα εμπόδια που συνάντησε σχετίζονταν καθαρά με την άσκηση εξουσίας. «Βέβαια και είχα τρικλοποδιές. Πάντα ήταν θέμα εξουσίας. Και συμβόλαια έχουν χαλάσει και έχω αποχωρήσει από δουλειές. Πολλά. Έχω αντιμετωπίσει πολλά, αλλά είναι πού εστιάζει κανείς, πόσο δεν αλλοτριώνεται μέσα του και πόσο επιμένει, έχοντας τίμημα. Εκεί παίζεται η αξιοπρέπεια και ο αυτοσεβασμός μας», είπε αρχικά.
«Από τα ξεκινήματά μου, δέχτηκα άσκηση εξουσίας, από κορυφαία πρόσωπα της εποχής, δεν θα πω ονόματα ποτέ. Καθαρά από θέμα εξουσίας ''αν δε… κόβεσαι'' και κόπηκα, άλλοτε έφυγα εγώ, από υπογεγραμμένα συμβόλαια», τόνισε.
Η Μαρία Αλιφέρη επισήμανε ότι, παρότι τότε τα θύματα δεν μιλούσαν, η ίδια ήξερε πώς να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις: «Πολλές φορές μου έχει συμβεί να με προσβάλλουν, αλλά σε αυτό το θέμα, δεν είχα ποτέ μου αμφιβολία. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως για όλους μας. Ήξερα πάντα τι ήθελα και τι έκανα. Τότε δεν υπήρχε το ''μιλήστε'', ήταν καθαρά προσωπική ευθύνη».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός διευκρίνισε πως η άσκηση εξουσίας πολλές φορές εκδηλωνόταν με τη μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης. «Καλέ, μην κρυβόμαστε. Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις δεν σταματάνε. Δυστυχώς. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Υπήρξε και όχι μια φορά η παρενόχληση. Πάντα υπάρχει η εξουσία, είτε προσωπικά, σεξουαλικά, είτε κομπλεξικά, προσβάλλοντας, μειώνοντας, ταπεινώνοντας», σημείωσε.
