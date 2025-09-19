Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Το αστείο για την πρώην σύζυγό του και τα χρήματα που κέρδισε μετά το διαζύγιό τους
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Το αστείο για την πρώην σύζυγό του και τα χρήματα που κέρδισε μετά το διαζύγιό τους
Ο ηθοποιός και η Μαρία Σράιβερ διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις 14 χρόνια μετά τον χωρισμό τους
Μια χιουμοριστική αναφορά έκανε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην πρώην σύζυγό του, Μαρία Σράιβερ, κατά τη διάρκεια της τελετής για τα αστέρια στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, όπου τιμήθηκε ο δημοσιογράφος Κρις Γουόλεϊς την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.
Ο 78χρονος ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας περιέγραψε τον 77χρονο, ως «φανταστικό δημοσιογράφο», προσθέτοντας: «Ξέρω πολλά για τους δημοσιογράφους. Έχω δώσει, μπορείτε να φανταστείτε, χιλιάδες συνεντεύξεις στη ζωή μου. Αλλά όχι μόνο αυτό, ήμουν και παντρεμένος με μια δημοσιογράφο».
Στη συνέχεια, σχολίασε με χιούμορ: «Η μόνη διαφορά ανάμεσα στον Κρις και τη Μαρία είναι ότι ο Κρις ποτέ δεν πήρε τα μισά από τα λεφτά μου», προκαλώντας γέλια στο κοινό.
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και η Μαρία Σράιβερ υπήρξαν παντρεμένοι για σχεδόν 25 χρόνια και έχουν τέσσερα παιδιά,την Κάθριν, την Κριστίνα, τον ηθοποιό του «White Lotus» Πάτρικ, και τον Κρίστοφερ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 1986 και χώρισε τον Μάιο του 2011, μετά από δημοσιεύματα για απιστία του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε αργότερα ότι απέκτησε έναν γιο, τον Τζόζεφ Μπάενα, με την πρώην οικιακή βοηθό της οικογένειας, Μίλντρεντ «Πάτι» Μπάενα. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.
Σύμφωνα με έγγραφο δικαστηρίου που αποκτήθηκε από το Us Weekly τον Ιούνιο του 2022, ως μέρος της συμφωνίας διαζυγίου, η Μαρία Σράιβερ δικαιούται το μισό των εισοδημάτων του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξής του, από την ημέρα του γάμου τους μέχρι την υποβολή του διαζυγίου.
Σε συνέντευξη τον Μαΐου του 2023 στο The Hollywood Reporter, ο ηθοποιός παραδέχτηκε για το διαζύγιό του: «Ήταν η βλακεία μου. Ήταν η αποτυχία μου». Παρά τον χωρισμό τους, τόνισε: «Είμαστε πραγματικά καλοί φίλοι και πολύ κοντά. Είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Παρά το δράμα, κάναμε Πάσχα μαζί, Γιορτή της Μητέρας μαζί, Χριστούγεννα μαζί, όλα τα γενέθλια, όλα μαζί». «Αν υπήρχαν Όσκαρ για το πώς να χειριστείς ένα διαζύγιο, η Μαρία κι εγώ θα έπρεπε να τα κερδίσουμε για τον ελάχιστο αντίκτυπο στα παιδιά», πρόσθεσε ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.
Από την πλευρά της, η Σράιβερ μίλησε για την κατάρρευσή της μετά την αποκάλυψη της απιστίας του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο βιβλίο της «I Am Maria», που εκδόθηκε τον Απρίλιο. «Ήμουν καταβεβλημένη από θλίψη και καταρρακωμένη από σύγχυση, θυμό, φόβο, λύπη και άγχος. Δεν ήξερα ποια ήμουν πια, πού ανήκα. Ειλικρινά, ήταν βάρβαρο και τρομακτικό», έγραψε, σημειώνοντας ότι η είδηση ήρθε λίγο μετά τον θάνατο και των δύο γονιών της.
Συνέχισε γράφοντας: «Καθισμένη στο πάτωμα του ξενοδοχείου μου στο σκοτάδι, μόνη με τα δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό μου, σκέφτηκα "Μαρία, αυτό δεν χρειάζεται να είναι το τέλος σου"».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Arnold Schwarzenegger jokes about Maria Shriver taking half of his money in divorce after love child scandal https://t.co/oGeV8MvwWI— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 19, 2025
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
