Μάρθα Φριντζήλα για τη μητριά της: Δεν έχω τη δύναμη να τη συγχωρέσω
Δεν ξέρω πώς γίνεται, συμπλήρωσε η γνωστή τραγουδίστρια
Στην αδυναμία της να συγχωρέσει τη μητριά της στάθηκε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η Μάρθα Φριντζήλα. Η γνωστή τραγουδίστρια που πριν από μερικούς μήνες είχε μιλήσει για τα επτά χρόνια κακοποίησης που πέρασε δίπλα σε εκείνη τη γυναίκα εξομολογήθηκε πως δεν ξέρει πώς μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.
«Δεν έχω τη δύναμη να τη συγχωρέσω, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται. Να σε συγχωρέσω που μου πήρες αυτό, εντάξει, αλλά τώρα που μου διέλυσες τη ζωή; Πώς να σε συγχωρέσω; Τι να συγχωρέσω; Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κι αυτοί οι άνθρωποι», είπε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στην οποία ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, δήλωσε τυχερή που μεγάλωσε με έναν τρυφερό πατέρα που της πρόσφερε ελευθερία, αγάπη και εμπιστοσύνη. Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε στην παιδική της ηλικία, ένιωθε ότι υπήρχε μια ισορροπία χάρη στη στοργή του πατέρα της και τη στήριξη των δύο αδελφών της.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Εγώ είχα την τύχη να έχω έναν κουκουρούκου μπαμπά, ο οποίος μας έπαιρνε και μας έβαζε στην καρότσα του φορτηγού και πηγαίναμε και μέναμε σε κάτι χωράφια. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ελεύθερος, που πίστευε πολύ σε μας και μας λάτρευε και όλες οι δυσκολίες… μητριές, θάνατοι, όλα αυτά κάπως σαν να ισορροπούσανε, δηλαδή αυτή τη διελκυστίνδα – είχα έναν πατέρα κουκουρούκου, δύο αδελφές τέλειες και βέβαια στη ζωή μου συνάντησα εκπληκτικούς ανθρώπους».
Σε ερώτηση για το αν καταλογίζει ευθύνες στον πατέρας της για τα όσα βίωσε εξαιτίας της μητριάς της, η Μάρθα Φριντζήλα απάντησε: «Σε έναν μεγάλο βαθμό του είχα ρίξει το βάρος που πιστεύω ότι του αναλογούσε. Του το έλεγα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί κι ο ίδιος, κάποια στιγμή κατάλαβα, ότι όπως εγώ φοβόμουν, έτσι κι εκείνος φοβόταν. Δηλαδή, δεν είναι να θεωρούμε ότι οι μεγάλοι θα μας προστατεύσουν. Ναι, αλλά και οι μεγάλοι είναι φοβισμένοι. Φοβόταν τη ζωή».
