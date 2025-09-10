H Ιωάννα Τούνη έμεινε με τα φυσικά μαλλιά της - «Μήπως έμεινα κουρούπα;», δείτε βίντεο
«Νιώθω φαλακρή, για να δούμε τι θα δούμε» σχολίασε για την αλλαγή στα μαλλιά της

Γεωργία Κοτζιά
Σε μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της προχώρησε η Ιώαννα Τούνη «απελευθερώνοντάς» τα από τεχνητές προσθήκες.

Η ίδια, ωστόσο, δεν ήταν σίγουρη για την απόφασή της αυτή γράφοντας σε story στο Instagram, «λογικά θα μείνω κουρούπα» δημοσιεύοντας τις προσθήκες που αφαίρεσε. «Νιώθω φαλακρή, για να δούμε τι θα δούμε» πρόσθεσε η ίδια.

Σε δεύτερο βίντεο, μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη αναρωτήθηκε «συγγνώμη η κυρία;».

«Κουρεύτηκα, φυσικά μαλλάκια καιρό είχα να τα δω, cute υγιή, για πείτε να τα συνηθίσω ή να βάλω exte;» ρωτά τους followers της η influencer.

Η Ιωάννα Τούνη άλλαξε τα μαλλιά της

Γεωργία Κοτζιά
