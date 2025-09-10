H Ιωάννα Τούνη έμεινε με τα φυσικά μαλλιά της - «Μήπως έμεινα κουρούπα;», δείτε βίντεο

Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
«Νιώθω φαλακρή, για να δούμε τι θα δούμε» σχολίασε για την αλλαγή στα μαλλιά της
Σε μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της προχώρησε η Ιώαννα Τούνη «απελευθερώνοντάς» τα από τεχνητές προσθήκες.
Η ίδια, ωστόσο, δεν ήταν σίγουρη για την απόφασή της αυτή γράφοντας σε story στο Instagram, «λογικά θα μείνω κουρούπα» δημοσιεύοντας τις προσθήκες που αφαίρεσε. «Νιώθω φαλακρή, για να δούμε τι θα δούμε» πρόσθεσε η ίδια.
Σε δεύτερο βίντεο, μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη αναρωτήθηκε «συγγνώμη η κυρία;».
«Κουρεύτηκα, φυσικά μαλλάκια καιρό είχα να τα δω, cute υγιή, για πείτε να τα συνηθίσω ή να βάλω exte;» ρωτά τους followers της η influencer.
«Κουρεύτηκα, φυσικά μαλλάκια καιρό είχα να τα δω, cute υγιή, για πείτε να τα συνηθίσω ή να βάλω exte;» ρωτά τους followers της η influencer.
