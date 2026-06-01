«Τρέμουν την Καρυστιανού γιατί δεν είναι προϊόν κομματικού σωλήνα» λέει γνωστός δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, την οποία χαρακτηρίζει ενδιαφέρουσα» το επιτελείο του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, ο δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης Παντελής Σαββίδης.Υποστηρίζει ότι «η Καρυστιανού εκτίθεται στον δημόσιο χώρο ύστερα απο λαϊκή απαίτηση» και πως «ένα τέτοιο αυθεντικό λαϊκό ρεύμα έχει να εμφανιστεί στην Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση». Ισχυρίζεται δε ότι το «γκαγκστερικό σύστημα Μητσοτάκη και τα παπαγαλάκια του» την τρέμουν γιατί δεν είναι προϊόν κομματικού σωλήνα.Ο Π. Σαββίδης λέει ακόμη πως δημοσίευμα επιχειρεί να παρουσιάσει τον πρέσβη ε.τ. Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο ως «ρωσικό δάκτυλο» στο υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της Καρυστιανού, επειδή ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση για εκδήλωση στη Ρωσία προς τιμήν του Μανώλη Γλέζου.«Με απλά λόγια: αν ένας Έλληνας πολίτης, επιστήμονας, διπλωμάτης ή διανοούμενος επισκεφθεί τη Ρωσία για μια ομιλία, μια επιστημονική εκδήλωση ή μια ιστορική τιμητική πρωτοβουλία, βαφτίζεται αυτομάτως «ρωσικός δάκτυλος»» σημειώνει.«Οι απόψεις του κ. Σαββίδη, ο οποίος δεν είναι μέλος ή στέλεχος του Κινήματος "Ελπίδα", κρίνεται ενδιαφέρων προβληματισμός ως προς τα τεκταινόμενα στην πολιτική μας ζωή» σχολίαζε το επιτελείο Καρυστιανού.«Τρέμει το γκανγκστερικό σύστημα Μητσοτάκη και τα παπαγαλάκια του τη Μαρία Καρυστιανού, γιατί η παρουσία της στον δημόσιο βίο δεν είναι προϊόν κομματικού σωλήνα, αλλά αποτέλεσμα λαϊκής απαίτησης.Η Καρυστιανού εκτίθεται στον δημόσιο χώρο ύστερα απο λαϊκή απαίτηση.Ένα τέτοιο αυθεντικό λαϊκό ρεύμα έχει να εμφανιστεί στην Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση. Γι’ αυτό και η επίθεση εναντίον της είναι τόσο λυσσαλέα. Όσα γράφονται καθημερινά από εξωνημένα παπαγαλάκια ξεπερνούν κάθε όριο πολιτικής αθλιότητας — όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της.Σημερινό δημοσίευμα επιχειρεί να παρουσιάσει τον πρέσβη ε.τ. Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο ως «ρωσικό δάκτυλο» στο υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της Καρυστιανού, επειδή ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση για εκδήλωση στη Ρωσία προς τιμήν του Μανώλη Γλέζου.Με απλά λόγια: αν ένας Έλληνας πολίτης, επιστήμονας, διπλωμάτης ή διανοούμενος επισκεφθεί τη Ρωσία για μια ομιλία, μια επιστημονική εκδήλωση ή μια ιστορική τιμητική πρωτοβουλία, βαφτίζεται αυτομάτως «ρωσικός δάκτυλος».Εδώ ο Μητσοτάκης και οι ομοϊδεάτες του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν στο σημείο να αποκλείουν κορυφαίους Ρώσους καλλιτέχνες, λογοτέχνες, επιστήμονες και διανοητές μόνο και μόνο επειδή είναι Ρώσοι. Θα άφηναν, λοιπόν, ασχολίαστο τον κ. Χρυσανθόπουλο; Υπάρχει μεγαλύτερος ρατισμός απο αυτόν;Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Μια Ελλάδα όπου η πολιτική διαφωνία παρουσιάζεται ως απειλή, όπου η ανεξάρτητη φωνή συκοφαντείται, όπου κάθε τι που δεν ελέγχεται από το σύστημα εξουσίας πρέπει να στοχοποιηθεί.