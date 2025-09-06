Ο Άντονι Χόπκινς πρωταγωνιστεί στην ταινία «A Visit to Grandpa’s» για τη ζωή του Ντίλαν Τόμας
Ο Άντονι Χόπκινς πρωταγωνιστεί στην ταινία «A Visit to Grandpa’s» για τη ζωή του Ντίλαν Τόμας

Tα γυρίσματα της ταινίας έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2026 στην Ουαλία

Ο Άντονι Χόπκινς πρωταγωνιστεί στην ταινία «A Visit to Grandpa’s» για τη ζωή του Ντίλαν Τόμας
Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Άντονι Χόπκινς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», που βασίζεται στην ιστορία ενηλικίωσης του Ουαλού συγγραφέα Ντίλαν Τόμας. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο DJ Caruso, με την WestEnd Films να έχει αναλάβει τις πωλήσεις και τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού που περνά το καλοκαίρι με τον εκκεντρικό και χαρισματικό παππού του σε μια απομονωμένη φάρμα της Ουαλίας. Από την προσδοκία της αυστηρότητας και της μονοτονίας, ο νεαρός πρωταγωνιστής βρίσκεται ξαφνικά σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, μνήμες και σκανδαλιές, αντλώντας έμπνευση από τη λογοτεχνική κληρονομιά του Τόμας.

«Αυτή είναι μια δυνατή και βαθιά όμορφη ιστορία, που μου επιτρέπει να επιστρέψω στις ουαλικές ρίζες μου, ενώ εξερευνώ το όραμα και την πρόζα του Ντίλαν Τόμας» δήλωσε ο Χόπκινς, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία του με τον Caruso.

Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Huw Penallt Jones, Hannah Leader και Amory Leader, με τη στήριξη των Adler Entertainment και U-Media. Ο Caruso αποκάλυψε ότι η ιδέα αναζωπυρώθηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στο Μαρόκο, σε συζήτηση με τον Χόπκινς για τον ουαλικό πολιτισμό και το έργο του Τόμας. Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα της ταινίας έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2026 στην Ουαλία.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

