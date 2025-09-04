Τζέισον Μομόα: H ροζ εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας που συζητήθηκε - Ταίριαξε ακόμα και τα... νύχια των ποδιών του
Όχι μόνο δεν φόρεσε σμόκιν αλλά ταίριαξε το ροζ κοστούμι με τα... νύχια των ποδιών του
Όλα τα φλας των φωτογράφων συγκέντρωσε χθες ο Τζέισον Μομόα με την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
Αιτία η στιλιστική επιλογή του όχι μόνο να εμφανιστεί με ένα ροζ κοστούμι - αντίθετα με το σμόκιν που φορούν οι περισσότεροι άρρενες συνάδελφοί του - αλλά και να ταιριάξει με αυτό το χρώμα στα... νύχια των ποδιών του.
Ο 46χρονος ηθοποιός συνδύασε, μάλιστα, το ροζ πεντικιούρ με ροζ Birkenstocks
Ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν σε πολύ κέφι καθώς αστειευόταν με τους φωτογράφους στην πρεμιέρα της ταινίας «In The Hand Of Dante» στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τους Τζέραλντ Μπάτλερ, Γκαλ Γκαντότ και Τζον Μάλκοβιτς.
Η ταινία ακολουθεί την αρχική ιστορία του χειρογράφου της Θείας Κωμωδίας από τη βιβλιοθήκη του Βατικανού, το οποίο καταλήγει στα χέρια ενός μαφιόζου στη Νέα Υόρκη.
Jason Momoa matches toenail polish to pink suit at ‘In the Hand of Dante’ premiere https://t.co/qlKZp5uHPF pic.twitter.com/Lg4lHGZGIK— Page Six (@PageSix) September 3, 2025
Jason Momoa puts on a show for photographers here in Venice. pic.twitter.com/rmMeuzWID7— The Hollywood Reporter (@THR) September 3, 2025
