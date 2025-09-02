Ανακοινώθηκε η νέα επικεφαλής της αμερικανικής Vogue - Ποια είναι η 39χρονη Κλόε Μαλ που διαδέχεται την Άννα Γουίντουρ
Τον περασμένο Ιούνιο η Γουίντουρ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το «τιμόνι» του περιοδικού μετά από 37 χρόνια
Η Κλόε Μαλ είναι η διάδοχος της Άννα Γουίντουρ στην αμερικανική Vogue, μετά την παραίτηση της τελευταίας τον περασμένο Ιούνιο έπειτα από 37 χρόνια. Η Μαλ θα ηγηθεί του περιοδικού, αναλαμβάνοντας τη θέση της επικεφαλής περιεχομένου (Head of Editorial Content).
Η 39χρονη κόρη της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του σκηνοθέτη Λουί Μαλ, που είχε εμφανιστεί ήδη από τον Αύγουστο ως το φαβορί για τη θέση της Άννα Γουίντουρ, εργάστηκε επί 14 χρόνια στο περιοδικό, ανεβαίνοντας σταδιακά τα σκαλιά της ιεραρχίας για να γίνει συντάκτρια του Vogue.com και οικοδέσποινα του podcast του περιοδικού The Run Through.
Σε δήλωσή της σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μαλ τόνισε: «Η μόδα και τα ΜΜΕ εξελίσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και είμαι κατενθουσιασμένη — και δέος με κατακλύζει — που είμαι μέρος αυτού. Νιώθω επίσης απίστευτα τυχερή που έχω την Άννα κυριολεκτικά στο διπλανό γραφείο, ως μέντορά μου. Η Vogue ήδη με έχει διαμορφώσει ως άνθρωπο, τώρα ανυπομονώ στη σκέψη να τη διαμορφώσω εγώ».
Η Γουίντουρ, από την πλευρά της, επαίνεσε τη διάδοχό της, λέγοντας: «Η Κλόε έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη μακρά, μοναδική ιστορία της αμερικανικής Vogue και το μέλλον της. Είμαι ενθουσιασμένη να συνεχίσω να δουλεύω μαζί της, ως μέντοράς της αλλά και ως μαθήτριά της, καθώς θα οδηγήσει εμάς και το κοινό μας σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει».
Με σπουδές στη συγκριτική λογοτεχνία και τη συγγραφή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, η Κλόε Μαλ ξεκίνησε την καριέρα της με πρακτική άσκηση στο New York Observer, καλύπτοντας θέματα ακίνητης περιουσίας, πριν γίνει freelance συντάκτρια για το The New York Times Style.
Η δουλειά της ως freelance αρθρογράφου την οδήγησε τελικά στη Vogue, όπου το 2011 προσελήφθη σε μόνιμη θέση ως social editor. «Ήμουν διστακτική όταν πήγαινα για τη συνέντευξη, επειδή η μόδα δεν ήταν από τα βασικά μου ενδιαφέροντα και ήθελα να γίνω περισσότερο συγγραφέας παρά συντάκτρια, αλλά με μάγεψε τόσο πολύ η ''μηχανή'' της Vogue που δεν μπόρεσα να αντισταθώ», είχε δηλώσει το 2013 στο περιοδικό Into the Gloss.
Η Μαλ θα αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες της Vogue σε έντυπο και ψηφιακό επίπεδο, αλλά θα αναφέρεται απευθείας στη Γουίντουρ. Από την άλλη, η Γουίντουρ, θα παραμείνει παγκόσμια διευθύντρια περιεχομένου της Vogue, καθώς και παγκόσμια chief content officer της Condé Nast, εποπτεύοντας τίτλους όπως τα GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit και Teen Vogue.
