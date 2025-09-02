Νέα ανάρτηση του Μαζωνάκη στο Instagram: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»
Νέα ανάρτηση του Μαζωνάκη στο Instagram: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»
Καλυμμένος με μια λευκή πετσέτα, ο Γιώργος Μαζωνάκης στέλνει ένα μήνυμα για να καθησυχάσει τους φίλους του αλλά και να «καρφώσει» πληροφορίες που ακούγονται για το πρόσωπό του
Με μια νέα φωτογραφία του στο Instagram εμφανίστηκε εκ νέου στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την πρόσφατη περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο για την οποία κατηγορεί την αδελφή του.
Στη φωτογραφία με τον ίδιο να είναι καλυμμένος με μια λευκή πετσέτα, ο Γιώργος Μαζωνάκης στέλνει ένα μήνυμα για να καθησυχάσει τους φίλους του αλλά και να «καρφώσει» πληροφορίες που ακούγονται για το πρόσωπό του.
«Όλα καλά Γιώργο;» γράφει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο ίδιος συμπληρώνει με νόημα «ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια».
Mετά την τελευταία επιστολή της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη που υποστηρίζει ότι η αδελφή του, Βάσω, με την οποία υπάρχει δικαστική διαμάχη, ήταν αμέτοχη στις εξελίξεις, ο δικηγόρος του τραγουδιστή σχολίασε «εκείνη το ενορχήστρωσε» και επέμεινε ότι εκείνη ήταν ηθική αυτουργός στην υπόθεση.
Ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στο Mega κατήγγειλε ότι οι δύο αδερφές του τραγουδιστή πήγαν στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλευόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και απείλησαν τους γιατρούς για να μην τον κρατήσουν ελεύθερο.
«Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο ήταν και οι δύο αδερφές εκεί και απειλούσαν τους γιατρούς αν αφεθεί ελεύθερος. Επανειλημμένως ήρθαν σε επαφή με τους θεράποντες ιατρούς και ανέφερε τα δικά της» είπε ο κ. Μερκουλίδης, που προανήγγειλε μηνύσεις για σοβαρά κακουργήματα.
«Στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, είναι αυτοί που ενορχηστρώνουν το έγκλημα και δεν φαίνονται. Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Θα τις καταθέταμε τον Σεπτέμβρη πλέον θα τις διανθίσουμε με όσα συνέβησαν με τον εγκλεισμό του», ανέφερε.
