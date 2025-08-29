Ράιαν Γκόσλινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Star Wars: Starfighter»
Ανακοινώθηκε το καστ της ταινίας με σκηνοθέτη τον Σον Λέβι
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Star Wars: Starfighter» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, ενώ παράλληλα η Lucasfilm ανακοίνωσε το καστ των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στην ταινία.
Συγκεκριμένα, οι ηθοποιοί της φιλόδοξης παραγωγής θα είναι: Φλιν Γκρέι, Ματ Σμιθ, Μία Γκοθ, Άαρον Πιερ, Σάιμον Μπερντ, Τζαμέλ Γουέστμαν, Ντάνιελ Ίνγκς και Έιμι Άνταμς. Ο Σον Λέβι βρίσκεται στη σκηνοθετική καρέκλα, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Τρόπερ.
«Νιώθω ένα βαθύ αίσθημα ενθουσιασμού και τιμής καθώς ξεκινάμε την παραγωγή του "Star Wars: Starfighter"», ανέφερε σε δηλωσή του ο σκηνοθέτης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars και συμπλήρωσε: «Από την ημέρα που η Κάθι Κένεντι με κάλεσε να αναπτύξω μια πρωτότυπη περιπέτεια σε αυτόν τον απίστευτο γαλαξία, αυτή η εμπειρία είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, τόσο δημιουργικά όσο και προσωπικά. Το Star Wars διαμόρφωσε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη δύναμη της αφήγησης και το πώς οι χαρακτήρες και οι κινηματογραφικές στιγμές μπορούν να μας συντροφεύουν για πάντα. Το να ενταχτώ σε αυτό το σύμπαν με τόσο λαμπρούς συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου».
Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο σκηνοθέτης και η Κένεντι, ενώ ο Γκόσλινγκ είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών. Η ταινία υπόσχεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στο αγαπημένο σύμπαν, καθώς διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019). Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «Star Wars: Starfighter» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 28 Μαΐου 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
The latest Star Wars movie, Star Wars: Starfighter, began rolling cameras in the United Kingdom Thursday, with Lucasfilm marking the occassion by unveiling the full cast. https://t.co/xCPXEaZOQw— The Hollywood Reporter (@THR) August 29, 2025
