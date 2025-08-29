Ράιαν Γκόσλινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Star Wars: Starfighter»
GALA
Star Wars: Starfighter Ράιαν Γκόσλινγκ Γυρίσματα

Ράιαν Γκόσλινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Star Wars: Starfighter»

Ανακοινώθηκε το καστ της ταινίας με σκηνοθέτη τον Σον Λέβι

Ράιαν Γκόσλινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Star Wars: Starfighter»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Star Wars: Starfighter» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, ενώ παράλληλα η Lucasfilm  ανακοίνωσε το καστ των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στην ταινία.

Συγκεκριμένα, οι ηθοποιοί της φιλόδοξης παραγωγής θα είναι: Φλιν Γκρέι, Ματ Σμιθ, Μία Γκοθ, Άαρον Πιερ, Σάιμον Μπερντ, Τζαμέλ Γουέστμαν, Ντάνιελ Ίνγκς και Έιμι Άνταμς. Ο Σον Λέβι βρίσκεται στη σκηνοθετική καρέκλα, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Τρόπερ.

«Νιώθω ένα βαθύ αίσθημα ενθουσιασμού και τιμής καθώς ξεκινάμε την παραγωγή του "Star Wars: Starfighter"», ανέφερε σε δηλωσή του ο σκηνοθέτης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars και συμπλήρωσε:  «Από την ημέρα που η Κάθι Κένεντι με κάλεσε να αναπτύξω μια πρωτότυπη περιπέτεια σε αυτόν τον απίστευτο γαλαξία, αυτή η εμπειρία είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, τόσο δημιουργικά όσο και προσωπικά. Το Star Wars διαμόρφωσε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη δύναμη της αφήγησης και το πώς οι χαρακτήρες και οι κινηματογραφικές στιγμές μπορούν να μας συντροφεύουν για πάντα. Το να ενταχτώ σε αυτό το σύμπαν με τόσο λαμπρούς συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου».

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο σκηνοθέτης και η Κένεντι, ενώ ο Γκόσλινγκ είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών. Η ταινία υπόσχεται να ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στο αγαπημένο σύμπαν, καθώς διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019). Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «Star Wars: Starfighter» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 28 Μαΐου 2027.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια από το υπουργείο Παιδείας - Δείτε τις σχολές

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση

Γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός σε πισίνα στη Μύκονο, πορνοστάρ ο φίλος του που διασώθηκε
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης