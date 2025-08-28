Ο κωμικός Πόλι Σορ ξέσπασε σε κλάματα μετά την αφαίρεση όγκου από το πάγκρεας: «Ευτυχώς ήταν καλοήθης» δήλωσε

μίλησε για μία σειρά γεγονότων που οδήγησαν στην αναγκαία επέμβαση σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media μέσα από το νοσοκομείο.

Με συγκίνηση περιέγραψε ο κωμικόςτην εμπειρία του μετά την επέμβαση αφαίρεσης καλοήθους όγκου από το πάγκρεας, στην οποία υποβλήθηκε.Ο 57χρονος ηθοποιόςΌπως είπε αρχικά προχώρησε στην επέμβαση έπειτα από προληπτικές εξετάσεις που έκανε. Ο ίδιος έστειλε ένα μήνυμα υπέρ της πρόληψης και παρότρυνε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους να το διαδώσουν: «Η συμβουλή μου σε όποιον βλέπει αυτό είναι να κάνει μια εξέταση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έχεις στο σώμα σου – εγώ δεν το ήξερα», δήλωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου.«Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν εξετάσεις μόνο όταν κάτι είναι ήδη λάθος. Αποφεύγονται για διάφορους λόγους. Ίσως δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά ή ίσως δεν θέλουν να μάθουν» πρόσθεσε.Ο Σορ έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Περίπου πριν από τρεις μήνες πριν, έκανα μία προληπτική εξέταση στο Λας Βέγκας και εκεί εξετάζουν το σώμα σου από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Ελέγχουν για όγκους, καρκίνο, ανευρύσματα, Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Επειδή είμαι στην ηλικία των 50, σκέφτηκα ότι ήταν το σωστό πράγμα να κάνω».Ο πρώην αστέρας του MTV είπε ότι μετά τις εξετάσεις, οι γιατροί συνέστησαν πως έπρεπε να ακολουθήσει νέος έλεγχος: «Μία εβδομάδα αργότερα, με κάλεσαν με τα αποτελέσματα. Πρόσεξαν κάτι στην κοιλιακή μου περιοχή. Ήταν ένας όγκος στο πάγκρεάς μου».Ο κωμικός δήλωσε ευγνώμον που ο όγκος ανιχνεύθηκε νωρίς, ακόμα κι αν ήταν καλοήθης: «Επικοινώνησα με τους γιατρούς μου στο Λος Άντζελες, και τότε όλα πήραν τον δρόμο τους. Ευτυχώς, ο όγκος μου ήταν καλοήθης, ίσως να ήταν εκεί για 15-20 χρόνια». Πρόσθεσε ότι, ενώ η επέμβαση «δεν ήταν επείγον να γίνει, ο γιατρός του θεώρησε ότι η αφαίρεσή του ήταν το σωστό βήμα». Ο Πόλιότι η πρόσφατη περιπέτειά του τον επηρέασε ψυχολογικά: «Με επηρέασε πολύ. Ξέροντας ότι υπήρχε ένας όγκος μέσα μου... μήπως μεγαλώσει; Σπάσει; Μετατραπεί σε κάτι χειρότερο; Δεν ξέρεις ποτέ». Ακόμη τόνισε ότι, ενώ πάντα ήταν προσεκτικός με την υγεία του, η απόφαση να κάνει επιπλέον εξετάσεις απέδωσε καρπούς στην προκειμένη περίπτωση.Στη συνέχεια του βίντεο, σχολίασε ότι το «ένστικτό του έπαιξε τεράστιο ρόλο σε αυτό», καθώς «ίσως ποτέ να μην είχα ανακαλύψει τον όγκο» αν δεν έκανε την εξέταση.Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του λέγοντας: «Παρακαλώ μοιραστείτε αυτό το μήνυμα και το βίντεο με τους φίλους σας. Ίσως μπορέσω να βοηθήσω να σωθεί η ζωή κάποιου ενθαρρύνοντάς τον να κάνει μια προληπτική εξέταση, ή απλά να πάει στον γιατρό και να μιλήσει για πρόληψη. Και ίσως μπορέσουν να σώσουν και τη ζωή κάποιου άλλου». Κλείνοντας τόνισε για την πορεία της υγείας του: «Είμαι καλά και θεραπεύομαι κάθε μέρα. Σας αγαπώ όλους».