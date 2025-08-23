Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την απόδραση στη Νάξο με την οικογένειά της: Είχαμε ανάγκη αυτές τις διακοπές
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την απόδραση στη Νάξο με την οικογένειά της: Είχαμε ανάγκη αυτές τις διακοπές
Επενδύσαμε πνευματικά και συναισθηματικά σε αυτό το νησί, σχολίασε η παρουσιάστρια
Οικογενειακές στιγμές από τις διακοπές της στη Νάξο, μοιράστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, εκφράζοντας την ανάγκη της για ξεκούραση και απόδραση από την καθημερινότητα.
Το Σάββατο 23 Αυγούστου, η παρουσιάστρια κοινοποίησε στα social media εικόνες από το νησί των Κυκλάδων με τους δύο γιους και τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.
Η ίδια τόνισε ότι παρά το γεγονός, πως κανένας από τους δύο δεν έχει καταγωγή από τη Νάξο, νιώθει μια ιδιαίτερη σύνδεση με το νησί, σημειώνοντας πως εκείνη και ο επιχειρηματίας έχουν επενδύσει σε πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο στην περιοχή.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στο Instagram: «Το νησί μας, έτσι μόνο μπορώ να αποκαλώ πλέον τη Νάξο. Όχι, δεν έχει κανένας μας καταγωγή από εδώ, ούτε δραστηριοποιούμαστε στο νησί, έχουμε την πιο σπουδαία σύνδεση, επενδύσαμε πνευματικά και συναισθηματικά. Είχαμε ανάγκη αυτές τις διακοπές - άλλωστε το λέει και η λέξη - τα ελληνικά νησιά μας, οι ατελείωτες ώρες στην παραλία, ο πολύτιμος ύπνος, ένα καλό φαγητό, ο ήλιος μας, ο ήχος της θάλασσας, τα αμέτρητα παγωτά, αυτή η ξεγνοιασιά, ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις και το κινητό είναι το απόλυτο καλοκαίρι».
