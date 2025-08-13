Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους στη Μάνη
Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους στη Μάνη
Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στα social media
Τις διακοπές τους στη Μάνη συνεχίζουν να απολαμβάνουν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, με τον ηθοποιό να δημοσιεύει μια σειρά από στιγμιότυπα στα social media.
Συγκεκριμένα, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα μπάνια τους στη θάλασσα και από τις βραδινές εξόδους τους στη Μάνη. Από το φωτογραφικό άλμπουμ του ζευγαριού δεν έλειψαν και οι εικόνες με τα δύο τους παιδιά, τον Δάνο και τη Νάγια.
«Καλοκαίρι 2025. Μάνη», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή του.
Δείτε τις φωτογραφίες
Συγκεκριμένα, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα μπάνια τους στη θάλασσα και από τις βραδινές εξόδους τους στη Μάνη. Από το φωτογραφικό άλμπουμ του ζευγαριού δεν έλειψαν και οι εικόνες με τα δύο τους παιδιά, τον Δάνο και τη Νάγια.
«Καλοκαίρι 2025. Μάνη», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή του.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα