Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους στη Μάνη
GALA
Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους στη Μάνη

Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στα social media

Τις διακοπές τους στη Μάνη συνεχίζουν να απολαμβάνουν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, με τον ηθοποιό να δημοσιεύει μια σειρά από στιγμιότυπα στα social media.

Συγκεκριμένα, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα μπάνια τους στη θάλασσα και από τις βραδινές εξόδους τους στη Μάνη. Από το φωτογραφικό άλμπουμ του ζευγαριού δεν έλειψαν και οι εικόνες με τα δύο τους παιδιά, τον Δάνο και τη Νάγια. 

«Καλοκαίρι 2025. Μάνη», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή του.

