Έλενα Χριστοπούλου για Ελένη Χατζίδου: «Το να απαντάς στα κακόβουλα σχόλια για μένα είναι είδος μάρκετινγκ»

Η μάνατζερ αναφέρθηκε στο βίντεο που ανέβασε η τραγουδίστρια για να απαντήσει σε όσους τη σχολιάζουν αρνητικά που κάνει διακοπές με την πεθερά της