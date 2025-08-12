Έλενα Χριστοπούλου για Ελένη Χατζίδου: «Το να απαντάς στα κακόβουλα σχόλια για μένα είναι είδος μάρκετινγκ»
Η μάνατζερ αναφέρθηκε στο βίντεο που ανέβασε η τραγουδίστρια για να απαντήσει σε όσους τη σχολιάζουν αρνητικά που κάνει διακοπές με την πεθερά της
Την επιλογή της Ελένης Χατζίδου να απαντήσει δημόσια μέσω βίντεο στα κακόβουλα σχόλια που κυκλοφόρησαν για το ότι παίρνει μαζί της στα ταξίδια την πεθερά της για να της κρατάει το παιδί, σχολίασε η Έλενα Χριστοπούλου.
Η τραγουδίστρια είχε ανεβάσει ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο απάντησε σε όσους την κατηγορούν ότι πάει διακοπές με την πεθερά της για να της κάνει baby-sitting στη μικρή Μελίτα. Η ίδια τόνισε πως τίποτα τέτοιο δεν ισχύει, ενώ σημείωσε πως απολαμβάνει στο έπακρον την παρέα της.
Η γνωστή μάνατζερ, που τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται στο πάνελ της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα», εξέφρασε τη δική της άποψη σχετικά με το φαινόμενο των δημόσιων απαντήσεων σε αρνητικά σχόλια στα social media, επισημαίνοντας πως πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος μάρκετινγκ. Η Έλενα Χριστοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι τον τελευταίο καιρό που παίρνουν ένα κακόβουλο σχόλιο ή δυο και κάνουν stories. Είδος μάρκετινγκ είναι κι αυτό. Όταν έχεις δεκάδες σχόλια καλά, και το μυαλό κολλάει στο ένα κακό και βάζεις και στόρι και απαντάς, κάτι σημαίνει αυτό… Για μένα είναι επικοινωνιακό, όχι μόνο για την κυρία Χατζίδου γενικά το λέω».
Στη συνέχεια τόνισε τη σημασία του να μην τροφοδοτείται περαιτέρω η αρνητικότητα μέσα από τις δημόσιες αντιδράσεις, λέγοντας: «Γιατί στις διακοπές σου να μπεις στη διαδικασία να απαντήσεις σε σχόλια; Έτσι δε βάζεις στοπ. Έτσι αναπαράγεις την ιστορία… Αν δεν ανεβάζεις κάτι, δε θα σχολιάσει τίποτα ο κόσμος, όταν ανεβάζεις, θα σχολιαστείς. Δεν απαγορεύει κανείς κάτι αλλά, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και ανεβάζεις πώς περνάς ή οτιδήποτε άλλο ο άλλος άνθρωπος θα γράψει είτε κάτι καλό είτε κάτι κακό».
Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου για την πεθερά της
Με ένα χιουμοριστικό βίντεο απάντησε η Ελένη Χατζίδου στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την παρουσία της πεθεράς της στις οικογενειακές διακοπές τους στις Μαλδίβες. Κάποιοι σχολίασαν στα social media ότι η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια πήρε την πεθερά της μαζί της για να φροντίζει την κόρη της, Μελίτα, κάτι που εκείνη έσπευσε να διαψεύσει.
Στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ελένη Χατζίδου ανέβασε ένα βίντεο όπου η πεθερά της πρωταγωνιστεί σε πρώτο πλάνο, απολαμβάνοντας την παραλία, τα κοκτέιλ, τις βουτιές σε πισίνα και θάλασσα, χωρίς να ασχολείται καθόλου με το παιδί. Με την ανάρτησή της, η Ελένη Χατζίδου όχι μόνο απάντησε σε όσους την έκριναν χωρίς να γνωρίζουν, αλλά εξέφρασε και την αγάπη της για εκείνη.
Στη λεζάντα του βίντεο, η Ελένη Χατζίδου έγραψε: «Για να μην κουράζεστε κάποιοι στα σχόλια...Το βίντεο είναι χιουμοριστικό (γιατί μας τα κάνατε τσουρέκια λιγάκι). Όχι, δεν την "κουβαλάω" για babysitting. Είμαστε μαζί γιατί είναι απίστευτος άνθρωπος, σπάνια παρέα και γιατί… την αγαπάμε! Κι αν αναρωτιέστε, είναι και ηθοποιάρα, το βίντεο έγινε με απόλυτη γνώση και μπόλικο γέλιο backstage. Οπότε, λιγότερο δράμα, περισσότερα κοκτέιλ. Η αλήθεια; Η πεθερά μου είναι θησαυρός. Πάνω απ’ όλα μας χαρίζει την παρέα της, την αγάπη της και τις ιστορίες της. Κι αν χρειαστεί φυσικά βοηθάει και στα πρακτικά, αλλά πρώτα απ’ όλα είναι οικογένεια!! Γιατί η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς».
Δείτε το βίντεο
