Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ποζάρει με μαγιό με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Το μοντέλο μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Με φόντο το ηλιοβασίλεμα πόζαρε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, φορώντας το μαγιό της, και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα social media. Το μοντέλο άλλωστε είναι ιδιαίτερα ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φροντίζει να αναρτά συχνά υλικό από την καθημερινότητά της.
Στη νέα δημοσίευση στην οποία προχώρησε, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φωτογραφήθηκε, με ένα πράσινο μπικίνι, σε μια παραλία την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Στη συνέχεια, δημοσίευσε κάποιες λήψεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ποιος ήταν ο προορισμός της.
