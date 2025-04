Τζάστιν Μπίμπερ: Ανησυχία μετά την εμφάνισή του στο Coachella - Το βίντεο στο TikTok που τον δείχνει να κάνει χρήση κάνναβης

Κλείσιμο

Ανησυχία προκάλεσε η συμπεριφορά του Τζάστιν Μπίμπερ στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ Coachella 2025 , με τους θαυμαστές του να εκφράζουν φόβους για την κατάσταση της υγείας του. Ο 31χρονος τραγουδιστής του καταγράφηκε σε βίντεο στο TikTok να καπνίζει τσιγάρο κάνναβης, σε ιδιωτικό πάρτι κοντά στο φεστιβάλ στην Ιντιο της Καλιφόρνια.Στο εν λόγω κλιπ, ο τραγουδιστής εμφανίζεται σκυμμένος, κουνώντας το κεφάλι του στον ρυθμό του τραγουδιού «What Do You Mean?». Το περιστατικό έλαβε χώρα στο αποκλειστικό event Friday Nights in the Desert, σύμφωνα με το TMZ. Σε άλλο σημείο του ίδιου βίντεο, ο Τζάστιν Μπίμπερ, χωρίς μπλούζα, φαίνεται να κινείται περίεργα ανάμεσα στο πλήθος ακούγοντας το «Not Like Us» του Κέντρικ Λαμάρ.Τα σχόλια κάτω από το βίντεο ήταν πολλά, με τους θαυμαστές του να εκφράζουν την ανησυχία τους. «Συγγνώμη, αλλά δεν δείχνει καλά. Δεν είναι απλώς ότι διασκεδάζει, είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται υπό την επήρεια κάτι πιο σοβαρού», έγραψε κάποιος.Ένας άλλος πρόσθεσε: «Χρειάζεται καλύτερους φίλους δίπλα του». «Με θυμώνει που οι γύρω του δεν κάνουν τίποτα», σχολίασε ένας τρίτος, ενώ πολλοί συμφώνησαν λέγοντας: «Καημένο παιδί, δεν καταλαβαίνω γιατί λένε ότι περνάει καλά. Φαίνεται καθαρά πως χρειάζεται βοήθεια».Ο τραγουδιστής είχε προκαλέσει ανάλογες ανησυχίες και τον Φεβρουάριο, όταν βιντεοσκοπήθηκε να κουνιέται περίεργα δεξιά κι αριστερά, χαμογελώντας πλατιά, σε pop-up event του brand Rhode της συζύγου του, Χέιλι Μπίμπερ, στο Λος Άντζελες.Λίγες ημέρες αργότερα, ο εκπρόσωπος του Τζάστιν Μπίμπερ διέψευσε τις φήμες περί χρήσης ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντάς τις «εξαντλητικές και αξιοθρήνητες» και είχε δηλώσει: «Παρά την προφανή αλήθεια, ορισμένοι είναι αποφασισμένοι να συντηρούν αρνητικές, πικάντικες και επιβλαβείς αφηγήσεις».Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Hollywood Reporter, τόσο φίλοι όσο και πρώην συνεργάτες του τραγουδιστή φέρονται να ανησυχούν για την ψυχική του υγεία. «Το να τον βλέπεις να καταρρέει έτσι… είναι σαν να βλέπεις την ενσάρκωση ενός ανθρώπου που δεν ζει τον σκοπό του», δήλωσε πρώην μέλος της ομάδας του, ανώνυμα. «Έχει χαθεί. Δεν υπάρχει κανείς να τον προστατέψει, επειδή δεν υπάρχει κανείς πρόθυμος να του πει "όχι". Όποιος τολμήσει, εξαφανίζεται από τη ζωή του».Σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του Τζάστιν Μπίμπερ στην Page Six, αναφέρεται: «Πρόκειται απλώς για ανόητο clickbait που βασίζεται σε ανώνυμες, και σαφώς κακώς πληροφορημένες, "πηγές", απογοητευμένες που πλέον δεν συνεργάζονται μαζί του».Την ίδια στιγμή, επικρατεί έντονος προβληματισμός σχετικά με την ψυχική κατάσταση του Τζάστιν Μπίμπερ , προκαλώντας ανησυχία τόσο στους δικούς του ανθρώπους όσο και στο κοινό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του, Χέιλι Μπίμπερ, έχει απευθύνει έκκληση σε φίλους και συγγενείς να προσευχηθούν για εκείνον. «Αντιμετωπίζει πολλούς δαίμονες αυτή την περίοδο», ανέφερε πηγή στο «PEOPLE», ενώ συμπλήρωσε: «Παίρνει πολύ κακές αποφάσεις τελευταία, επηρεάζοντας αρνητικά τις φιλίες του, τα οικονομικά του και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Ο κόσμος ανησυχεί για εκείνον».Μεταξύ των ζητημάτων που φαίνεται να τον επιβαρύνουν είναι η δίκη που εκκρεμεί για τον Diddy , με τον οποίο ο Μπίμπερ διατηρούσε επαφές στα μέσα της δεκαετίας του 2010, αλλά και η απομακρυσμένη σχέση του με τον πρώην μάνατζέρ του,, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη μουσική βιομηχανία το 2024.Παράλληλα, ο τραγουδιστής διέκοψε τη συνεργασία του με τη δική του εταιρεία ρούχων, Drew House. Σε ανάρτηση που έκανε στις 10 Απριλίου και κατέβασε λίγο αργότερα, έγραψε: «Εγώ, ο Τζάστιν Μπίμπερ, δεν έχω πλέον καμία σχέση με αυτό το brand. Το Drew House δεν με εκπροσωπεί ούτε εμένα ούτε την οικογένειά μου ή τη ζωή μου. Αν στηρίζεις τον άνθρωπο Τζάστιν Μπίμπερ, μην ξοδεύεις τα χρήματά σου στο Drew House».: Shutterstock