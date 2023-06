Κυριακάτικα, καλοκαιρινά βράδια στο Star με IQ 160 (στις 21:00) και FIRST DATES (στις 22:30)

Τα Κυριακάτικα βράδια είναι πιο ευχάριστα αυτό το καλοκαίρι και ανήκουν αποκλειστικά στο Star, συνδυάζοντας επιτυχημένα ευφυΐα και ρομαντισμό, με τη συναρπαστική συνέχεια της σειράς IQ 160 στις 21:00, με πρωταγωνιστές τους εξαιρετικούς Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρή και το απρόβλεπτο FIRST DATES στις 22:30, με maître d’amour τη μοναδική Ζενεβιέβ Μαζαρί!



Τι θα δούμε απόψε, Κυριακή 11 Ιουνίου στις 21:00, στο 13ο επεισόδιο του IQ 160

Η Πηνελόπη έχει πέσει σε κατάθλιψη, δεν έχει εμφανιστεί στη δουλειά εδώ και δύο μήνες. Η Σοφία καταφέρνει να της ξυπνήσει το ενδιαφέρον για ένα νέο έγκλημα. Μια δικαστής δολοφονήθηκε λίγο πριν βγάλει την απόφαση σε μια δίκη, στην οποία δυο φοιτητές κατηγορούνται για τον φόνο εξ αμελείας ενός συμφοιτητή τους. Τόσο η δικαστής όσο και η μητέρα του θύματος δέχονταν απειλητικά μηνύματα. Η έρευνα στρέφεται στον χώρο της σχολής των φοιτητών, όταν απρόοπτα στοιχεία για την προσωπική ζωή της δικαστού θα ανατρέψουν τα δεδομένα. Επιστρέφοντας στα γραφεία, η Πηνελόπη διαπιστώνει ότι η Ιωάννα έχει γίνει φίλη με τον Γιώργο και τη Δάφνη και νιώθει προδομένη. Στην προσπάθειά της να εξιχνιάσει την υπόθεση, κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ζητά τη βοήθεια μιας αδίστακτης αστυνομικής συντάκτριας, με αντάλλαγμα μια συνέντευξη στην εφημερίδα της. Όταν δημοσιεύεται η συνέντευξη, στην οποία η Πηνελόπη υπερηφανεύεται υπερβολικά για τις ικανότητές της, οι συνάδελφοί της γίνονται έξαλλοι. Η Σοφία τη διώχνει από το σπίτι της και η Πηνελόπη καταλήγει μεθυσμένη στο σπίτι του Καλατζή…

Γκεστ επεισοδίου 13:

Αντιγόνη Φρυδά (Θάλεια Αρώνη)

Ρένα Κυπριώτη (Αγγελική Καλαθά)

Ανδρέας Γιανακούλας (Αλέξανδρος)

Βασίλης Σταματάκης (Καλαποθάκης)

Τάσος Τσουκάλης (Λευτέρης Αποστόλου)

Αγγελική Καλοβυρνά (Σταματία Αποστόλου)

Τι θα δούμε απόψε, Κυριακή 11 Ιουνίου στις 22:30 στο First Dates

Μια γνωριμία, που ίσως τους αλλάξει τη ζωή, αναμένουν οι οκτώ νέοι καλεσμένοι του εστιατορίου των singles! Αυτή την Κυριακή, οι Ζεν, Τάσος, Γεωργία και Κωνσταντίνα, υποδέχονται τα ζευγάρια του First Dates με ενθουσιασμό αλλά και κυριευμένοι από αγωνία για το αν αυτή η βραδιά, τελικά, θα οδηγήσει σε δεύτερα ραντεβού.

Ο Γιάννης καταφτάνει αποφασισμένος να βρει ένα ταίρι, που θα θαυμάζει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Όπως και ο Νίκος, που ανυπομονεί να βρει τον άνθρωπο που θα τον… αποκαταστήσει. Ο δεύτερος Γιάννης της παρέας αγαπά τις προκλήσεις της ζωής και με το χιούμορ του φτάνει στο First Dates για να γνωρίσει το κορίτσι που θα τον συνεπάρει. Στο στοιχείο της έκπληξης ποντάρει και ο ζαχαροπλάστης Μανώλης, που αποδεικνύεται master στη συνταγή του γλυκού… φλερτ.

Η Eλληνοαυστραλή Σάσα, με ανοιχτή καρδιά και μυαλό ψάχνει να βρει τον τελικό της προορισμό. Η Χριστίνα από τη Θεσσαλονίκη φαίνεται να ξέρει πολύ καλά, πλέον, αυτό που αναζητά. Και η Κωνσταντίνα δε θέλει εκπτώσεις, καθώς μετά από τον χωρισμό της θέλει έναν συνταξιδιώτη που θα σέβεται τα όρια της.

Για το τέλος, μια μεγάλη επιστροφή: η Γιώτα κάνει κράτηση ξανά στο εστιατόριο του First Dates, με την ελπίδα αυτή τη φορά να ζήσει ένα ραντεβού με περισσότερη χημεία και ευτυχή κατάληξη.

Μεγάλες οι προσδοκίες αλλά και η όρεξη των καλεσμένων, που επιλέγουν το καταλληλότερο μέρος για να περάσουν το βράδυ τους, απόψε, Κυριακή 11 Ιουνίου στις 22:30. Γιατί το First Dates εξειδικεύεται στο καλό φαγητό και κυρίως στα πιο ενδιαφέροντα πρώτα ραντεβού!

