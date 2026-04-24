Σερ: Απορρίφθηκε το αίτημά της να τεθεί ο γιος της σε δικαστική συμπαράσταση

Το αίτημα της Σερ να τεθεί ο γιος της σε δικαστική συμπαράσταση απορρίφθηκε, χωρίς όμως να αποκλείεται νέα κατάθεση, εφόσον η ίδια το επιθυμεί.Η δικαστής ανέφερε ότι δεν διαπίστωσε «επείγοντα χαρακτήρα» στο αίτημα της τραγουδίστριας για τον γιο της, για τον οποίο η καλλιτέχνιδα είχε υποστηρίξει ότι είναι «σοβαρά ανίκανος να φροντίσει τον εαυτό του», εν μέσω προβλημάτων ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών.Ο Όλμαν εμφανίστηκε στην ακρόαση μέσω βιντεοκλήσης από ψυχιατρικό νοσοκομείο, όπου κρατείται αυτή την περίοδο «σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ικανότητά του να παραστεί σε δίκη», καθώς αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες σε δύο διαφορετικές υποθέσεις.Ο δικαστής είπε ότι, επειδή ο Όλμαν βρίσκεται στο νοσοκομείο και εκκρεμούν κατηγορίες σε βάρος του, δεν θεωρεί ότι θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα που λαμβάνει από το καταπίστευμα του εκλιπόντος πατέρα του, Γκρεγκ Όλμαν. Η επόμενη καταβολή είναι προγραμματισμένη για την 1η Μαΐου.«Αυτές οι καταβολές γίνονται εδώ και χρόνια, απ’ όσο αντιλαμβάνομαι», είπε η δικαστής. «Επομένως, το γεγονός ότι μια αίτηση κατατέθηκε δύο εβδομάδες πριν από την επόμενη καταβολή, ενώ αυτό το χρονοδιάγραμμα ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό, δεν συνιστά απαραίτητα, κατά τη γνώμη μου, επείγουσα κατάσταση».Η 79χρονη Σερ είχε υποστηρίξει στην αίτησή της ότι οποιοδήποτε ποσό λαμβάνει ο Όλμαν από το καταπίστευμα «σπαταλιέται αμέσως» σε ναρκωτικά. «Πολλοί άνθρωποι δεν εμφανίζονται στο δικαστήριο, εκδίδεται ερήμην απόφαση σε βάρος τους και δεν χρειάζονται δικαστική συμπαράσταση», πρόσθεσε η δικαστής. «Θα απορρίψω την προσωρινή δικαστική συμπαράσταση, χωρίς αποκλεισμό νέας αίτησης», είχε αναφέρει.Η δικαστής επισήμανε ότι «ασφαλώς κατανοεί τις ανησυχίες των φίλων και της οικογένειας του κ. Όλμαν σχετικά με τη συμπεριφορά του», αλλά δεν θεωρεί ότι αυτές οι ανησυχίες σημαίνουν πως εκείνος «στερείται ικανότητας ή ότι η δικαστική συμπαράσταση μέσω του probate court είναι κατάλληλη».Η Σερ είχε καταθέσει για πρώτη φορά αίτημα για να τεθεί ο γιος της σε δικαστική συμπαράσταση τον Δεκέμβριο του 2023, ζητώντας να οριστεί η ίδια ως μοναδική συμπαραστάτρια της περιουσίας του. Αυτή τη φορά είχε ζητήσει να αναλάβει άλλο πρόσωπο.Η τραγουδίστρια είχε αποσύρει την αίτησή της τον Σεπτέμβριο του 2024, με τους δικηγόρους του Όλμαν να δηλώνουν τότε ότι η εξέλιξη αυτή «επιτρέπει στις πλευρές να επικεντρωθούν στην επούλωση και την ανοικοδόμηση του οικογενειακού δεσμού τους, μια διαδικασία που ξεκίνησε κατά τη διαμεσολάβηση και συνεχίζεται σήμερα».

Στη νέα αίτηση που κατέθεσε, η Σερ υποστήριξε ότι η κατάσταση του Όλμαν «έχει επιδεινωθεί σημαντικά» από τότε που είχε κατατεθεί η προηγούμενη.



Η Σερ ισχυρίστηκε ότι ο Όλμαν δεν έχει «καμία αίσθηση των χρημάτων» και είναι «ανίκανος να διαχειριστεί τους οικονομικούς του πόρους» λόγω των φερόμενων ως «σοβαρών» προβλημάτων ψυχικής υγείας και εθισμού που αντιμετωπίζει. Υποστήριξε επίσης ότι «ξοδεύει αμέσως όσα χρήματα παίρνει» και σχεδόν πάντα σε «ναρκωτικά, ακριβά ξενοδοχεία και μετακινήσεις με λιμουζίνες».



Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια υποστήριξε στην αρχική της αίτηση ότι ο γιος της χρωστούσε 18.000 δολάρια σε «έναν έμπορο ναρκωτικών που τον εντόπισε», με αποτέλεσμα να δανειστεί χρήματα από φίλο «για να αποφύγει να πάθει κακό». Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν έχει πληρώσει «κανέναν φόρο εισοδήματος», χρωστά 200.000 δολάρια και δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αφού η εν διαστάσει σύζυγός του Μαριάντζελα Κινγκ πέτυχε απόφαση που τον υποχρέωνε να της καταβάλλει διατροφή.