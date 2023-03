Survivor All Star: Η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση και οι... πανηγυρισμοί - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crajq3coyb6h)

Η 11η εβδομάδα στο Survivor All Star ξεκίνησε με τους Μπλε να κερδίζουν τους Κόκκινους μεστο αγώνισμα της 1ης ασυλίας και τηννα βγαίνει για πρώτη φορά στον τάκο.Η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν καλή για τους Μπλε, καθώς ηττήθηκαν και στα 3 αγωνίσματα ασυλίας τουτου ΣΚΑΪ και έβγαλαν στον τάκο 5 υποψήφιους από τους οποίους τελικά αποχώρησε η. Ανάμεσα στους παίκτες που βρέθηκαν στον τάκο ήταν και οο οποίος ήταν χαρούμενος που παρέμεινε στο παιχνίδι, προβληματισμένος με την αγωνιστικότητά του και… τα έχωσε στους συμπαίκτες του που κάνουν κωλοτούμπες.«Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία χαίρομαι που έμεινα, από την άλλη με προβληματίζει η αγωνιστική μου εικόνα… Δεν είναι μόνο να είμαι ο χαρούμενος της καλύβας και να περνάμε ωραία, να μαγειρεύουμε και να κάνω δουλειές. Η ενόχληση στο πόδι παραμένει και αυτή η εβδομάδα για μένα είναι ένα ερωτηματικό. Θα σφίξω τα δόντια με πόνο ή χωρίς για να δείξω ποιος είμαι…».Και στη συνέχεια δεν δίστασε να πει ότι τον ενόχλησε η τοποθέτηση της Εύης Σαλταφερίδου στο συμβούλιο που είπε ότι θα ήθελε να φύγει είτε εκείνος είτε ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και όχι ο Ασημακόπουλος.Και πρόσθεσε: «Δεν μετράνε ούτε φιλίες, ούτε τίποτα εδώ πέρα… Και ξαφνικά ο Ασημακόπουλος έγινε υπερπαικταράς και τον χρειαζόμαστε. Από εκεί που ήταν τοξικός και αναμετέδιδε πληροφορίες από τον έναν παίκτη στον άλλον σαν την Μελίνα. Καθόλου κωλοτούμπες και όλα to the point. Μπράβο παιδιά!»Μεταξύ των υποψηφίων της προηγούμενης εβδομάδας ήταν και ο, ο οποίος για ακόμη μια φορά τα έβαλε με τον Κωνσταντίνο Βασάλο με αφορμή τα όσα είπαν οι συμπαίκτες του στο τελευταίο συμβούλιο αποχώρησης.«Ρωτήθηκε η ομάδα μου από τον Γιώργο Λιανό ποιος παίκτης θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερο να έφευγε για να δυναμώσει αυτή η ομάδα. Η απάντηση της Εύης ήταν ότι αν φύγω εγώ ή ο Βασάλος θα ήταν καλύτερο και ο Μπόγδανος είπε, ότι θα ήταν καλύτερο να φύγω εγώ γιατί ξέρει τι περιμένει από τον Κωνσταντίνο. Η ομάδα μου με έχει σίγουρα για τον πιο αδύναμο παίκτη και αυτό επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά. Δεν υπάρχει στήριξη από την πλευρά τους στο αγωνιστικό κομμάτι. Από την άλλη, όταν έχουν έναν άνθρωπο που είναι εδώ τρεις μήνες και έχει αποδείξει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί πέρα. Πως γίνεται να με συγκρίνουν εμένα που είμαι εδώ μόνο έναν μήνα και δεν έχω τη δυνατότητα να παίξω τα παιχνίδια που έχει παίξει ο Κωνσταντίνος, δηλαδή τα τριπλάσια;».Για την παραμονή του στον Άγιο Δομίνικο την 5η φορά που βρέθηκε στον τάκο μίλησε και ο: «Είμαι καλός αγωνιστικά, σωστός άνθρωπος, δίκαιος και μαχητής της ζωής», είπε και χαρακτήρισε τον εαυτό του εύκολο στόχο για τους συμπαίκτες τους.