Τα απομνημονεύματα της Πάμελα Άντερσον , με τίτλο «Love, Pamela» , που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, είναι πλέον στη λίστα των bestseller των New York Times.Το βιβλίο «Love, Pamela» εμφανίζεται δίπλα στα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι «Spare» στην ενότητα μη λογοτεχνικά της λίστας των bestsellers των New York Times. Με αφορμή την επιτυχία της, η ηθοποιός τόνισε πως «τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Καναδή ηθοποιός, μοντέλο και ακτιβίστρια για την προστασία των ζώων έγραψε: «Μόλις έμαθα την είδηση… Το βιβλίο μου «Love, Pamela» είναι bestseller των New York Times. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου… Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, όταν δεν το περιμένεις… Ποτέ μην τα παρατάς. Η επιμονή στις δυσκολίες είναι για το καλύτερο όλων».«Η ξανθιά εικόνα της Πάμελα Άντερσον ήταν παντού τη δεκαετία του 1990. Ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενός καναδικού αγώνα ποδοσφαίρου, έγινε γρήγορα σούπερ σταρ, το αγαπημένο εξώφυλλο του Playboy και σύμβολο της γοητείας του Χόλιγουντ» αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου.«Τι συμβαίνει όμως όταν χάνετε τον έλεγχο της ίδιας σας της ζωής και η εικόνα που δημιουργεί για εσάς ο μηχανισμός της φήμης δεν είναι αυτό που πραγματικά είστε;» συνεχίζει.Τα απομνημονεύματα της Πάμελα Άντερσον βρέθηκαν στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις 31 Ιανουαρίου ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix Pamela: A Love Story».Η Άντερσον δήλωσε πρόσφατα πως είναι έτοιμη επιτέλους να διηγηθεί για πρώτη φορά η ίδια την ιστορία της, καθώς μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες ντοκιμαντέρ και σειρές, που αφηγούνται τη ζωή της και επικεντρώνονται στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της, αυτή μετά τη δημοσιοποίηση του sex tape.Από τα απομνημονεύματά της δεν θα μπορούσε να λείπει ο Τόμι Λι , ο μεγάλος της έρωτας και ταυτόχρονα, η πιο σκοτεινή σελίδα της ζωής της. «Η ζωή μου, χίλιες ατέλειες. Ένα εκατομμύριο λανθασμένες αντιλήψεις. Κακοί, άγριοι και χαμένοι», αναφέρει σε ένα σημείο του βιβλίου της η ηθοποιός για την πολυτάραχη ζωή της.Shutterstock