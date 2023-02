Μπερτ Μπάκαρα: «Playboy του δυτικού κόσμου» με τέσσερις γάμους και αμέτρητες ερωμένες

Ο θρυλικός Μπερτ Μπάκαρα , ο Αμερικανός συνθέτης που δημιούργησε εκατοντάδες δημοφιλή ποπ τραγούδια από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως τη δεκαετία του 1980, σημειώνοντας μεγάλες επιτυχίες, απεβίωσε χθες σε ηλικία 94 ετών από φυσικά αίτια, στην οικία του, που βρίσκεται στην καρδιά του Λος ΆντζελεςΒραβεύτηκε με έξι μουσικά Γκράμι και τρία Όσκαρ ενώ τα τραγούδια του έχουν γίνει διασκευές από πάνω από 1.000 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες ποπ μουσικής του 20ού αιώνα.Πολλές από αυτές τις επιτυχίες του τις έκανε σε συνεργασία με τον στιχουργό Χαλ Ντέιβιντ. Εποχή έχουν αφήσει τα τραγούδια «What the World Needs Now», «A House is not a Home», «Alfie», «Walk on By», «Close to You», «What’s New Pussycat», «Always Something There to Remind Me», «The Look of Love».Ο Μπερτ Μπάκαρα ήταν συνθέτης, ενορχηστρωτής, μαέστρος, παραγωγός δίσκων και περιστασιακά τραγουδιστής, κυρίως όμως μεγάλος εραστής, όπως επισημαίνει ο βρετανικός Τύπος.Αλλά και ο ίδιος, στην αυτοβιογραφία του, υπό τον τίτλο: «Anyone Who Had a Heart», που κυκλοφόρησε το 2013, δεν δίστασε να αποκαλύψει τις ουκ ολίγες ερωτικές ατασθαλίες του στη διάρκεια του έγγαμου βίου του.Ο Μπάκαρα παραδέχτηκε ότι είχε απατήσει τη δεύτερη σύζυγό του, τη γοητευτική ηθοποιό Άντζι Ντίκινσον, δύο φορές μέσα σε λίγους μήνες από τον γάμο τους και συνέχισε να έχει εξωσυζυγικές σχέσεις με χορεύτριες και τραγουδίστριες.